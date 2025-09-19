Lidija Bačić Lille ponovo je iznenadila publiku novim singlom ABC, kojim najavljuje svoj nadolazeći studijski album Savršeni kaos. Pjesma donosi svjež zvuk, potpuno drugačiji od njezinih prethodnih izdanja, a svojom melodijom i ritmom brzo osvaja slušatelje.

Pjesmu su zajednički radili Fayo, Toni Lesko i Stjepan Lesko, dok je produkciju spota potpisao Dario Lepoglavec. Spot je sniman u prostorima Rekvizitera, uz bezbroj zabavnih detalja i rekvizita, a Lille se u njemu pojavljuje u upečatljivom vizualnom izdanju. Okružena članovima benda Lille je snimila zanimljiv spot na kojem su se svi dobro zabavljali. Poseban gost spota je poznati voditelj Davor Garić kojem ovo nije prvi glumački izlet u kratke video forme.

"ABC je moja nova pjesma i njena energija me pomela čim sam je prvi put čula, kad mi je Fayo pustio u studiju. Stalno plešem uz nju i ne da mi mira", rekla je Lidija.

"ABC je još jedan singl s nadolazećeg dvostrukog albuma Savršeni kaos. Jedna zarazna pjesma koja ni meni ne izlazi iz glave", zaključio je Fayo.

VIDEO Lidija Bačić novom pjesmom najavila nadolazeći studijski album: 'Njena energija me pomela'

Novi singl nastao je godinu dana nakon što je Lille snimila pjesmu Svaka božja kafana me pozna autora Amira Kazića Lea i Faye s kojim je također potvrdila da se savršeno snalazi u svakom glazbenom izričaju.

Pjesmom ABC svojoj publici priredila je još jedno glazbeno iznenađenje na nadolazećem albumu, uz energiju i zabavu koju prenosi kroz svoj videospot.