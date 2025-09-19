VIDEO Nećete vjerovati čime se Jelena Perčin bavila u mladosti! Danas joj kći to radi, a majku je prestigla u uspjesima

Akademska i cijenjena glumica Jelena Perčin bila je nova gošća našeg popularnog podcasta "Show na kvadrat", a u emisiji je govorila o raznim temama. Nije se ustručavala otvoreno komentirati situacije iz svog privatnog života, što je svakako oduševilo našu publiku. S našim je novinarom prošla teme od djetinjstva pa do danas, a dotaknula se i aktivnosti kojom se bavila u mlađim danima.

- Ponosna sam na svoju kćer što se bavi jahanjem. Nekoć sam i ja jahala, imam to iskustvo, ali ni približno kao Lota. Ja nikada nisam bila neki sportski tip, čak ne posjedujem ni tenisice. Svi me pitaju: "Kako vježbaš?". Ma kakvo vježbanje, gdje bi još to uglavila. Kod moje kćeri me fascinira njezina disciplina i ta posvećenost koju je ona samoinicijativno razvila dok je bila još mala. Pronašla se u jahanju, a moram reći da su njeni uspjesi, zbilja samo njeni uspjesi - ispričala je Jelena Perčin u "Showu na kvadrat".

Podsjetimo, glumica zaposlena u zagrebačkom HNK-u i televizijsko lice koje svake večeri gledamo u omiljenoj RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti" pred kamerama je prvi put o novom partneru, glazbeniku Anti Geli, usponima i padovima, izazovima s kojima se glumci susreću.

Odgovorila je na pitanja i o svojim bivšim supružnicima, koliko joj je bilo teško prolaziti kroz razvode, u kome pronalazi najveću utjehu te tko joj je danas rame za plakanje. "Ako razmišljaš o tome što je najbolje za razvoj tvog djeteta i neku njegovu psihičku stabilnost, to je da ima oba roditelja koji imaju pozitivnu sliku. Ne mogu zamisliti da ja svom djetetu kažem nešto loše ili krivo o ocu. Bilo je naravno i trenutaka kada sam bila i ljuta, ali nije mi palo na pamet. Druga stvar, ganjat neku pravdu, tko je bio u pravu, je li trebalo biti ovako ili je trebalo biti onako, je pitanje ega", među ostalim, ispričala je.

"Imala sam problem dok je trajao brak, dakle, brak je završio, taj problem više nemam", dodala je naša vrsna glumica bez zadrške. "Naravno da je bilo nekih povreda i nepravde, ali to moram riješiti sa sobom. Sigurno, i moji muževi imaju isto, u odnosu na mene da su osjećali - da im nešto nije bilo OK", objasnila je sugovornica. Novu emisiju "Showa na kvadrat" pogledajte u nastavku ili na našem YouTube kanalu: