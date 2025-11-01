Naši Portali
VIDEO Kako je Jasenko Houra postao hit na drušvenim mrežama: Sve zbog ovog videa svoje kćeri Dore

VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 17:57

Opa, daj još videa. Automatski follow. Legenda. Preslatki, bili su neki od komentara na TikToku

Prije samo nekoliko dana Dora Houra, kći našeg poznatog glazbenika Jasenka Houre otvorila je svoj TikTok profil na kojem je dosad podijelila tri videa sa svojim ocem i koji su ubrzo postali hit. U prvom videu koji je objavila na ovoj društvenoj mreži s tatom hoda ulicom dok pada kiša i pita ga: Koja pjesma bi bila pogodna za ovu situaciju? Houra malo razmisli pa kaže: Kiše jesenje. To je poznata pjesma njegovog benda, a ubrzo su se u komentarima javili brojni obožavatelji. "Gospodin Jasenko Houra, legenda hrvatske glazbe. Opa, daj još videa. Automatski follow. Legenda. Preslatki.", bili su neki od komentara. Dora je nakon toga objavila još dva videa s tatom.

Jasenko Houra u braku sa suprugom Dianne ima troje djece, kćeri Marjanu i Doru i sina Ivana Brunu. U jednom intervju prije nekoliko godina je rekao kako je njegov najstariji sin u Kanadi gdje se bavi građevinom, a kći Marjana je inženjerka agronomije dok mlađa Dora studira odnose s javnošću na Vernu. Houra rijetko dijeli fotografije svoje obitelji, pa je sve iznenadio kada je prije dvije godine putem Instagrama uputio Dori čestitku za rođendan i objavio njihovu zajedničku fotografiju. "Najljepši", "Sretan rođendan želim od srca", "Sretan rođendan" pisali su pratitelji ispod serije fotki. Dira inače surađuje s ocem, te joj u opisu Instagram profila piše da je direktorica njihove obiteljske tvrtke, Houra grupe. Informaciju da je uspješna Dora postala direktorica objavio je sam Jasenko. - Proslava Dorina 23. rođendana, kao i nove funkcije direktorice naše nove obiteljske firme, Houra grupa - napisao je tada. 

@d_houra Kiše jesenje ali u stvarnom životu 😂 #prljavokazaliste #kisejesenje #zagreb ♬ original sound - d_houra

- Bojao sam se na neki način da ih guram u nešto i da im moja sjena ne bude prejaka. Zato su išli svojim putem. Srednja kći ide u znanost, nauku koja je vokacija moje obitelji, a ja sam tu ispao crna ovca. Hoću reći, poštujem njihove odluke i mogu im pomagati koliko god treba. Kako god ispalo, uvijek će se moći vratiti kući na gulaš, kao što sam ja mogao svojim roditeljima. (smijeh). Bitno je da sami odrede svoje prioritete, ono što ih zanima, što vole i da se izbore u tome. Nema smisla da tata tu puno intervenira. - rekao je Jasenko u intervju za T portal o zvanjima koja su odabrala njegova djeca i koja nemaju veze s glazbom. 
Ključne riječi
showbiz kći TikTok Jasenko Houra

VA
VanjaPlank
19:24 01.11.2025.

Jedan od rijetkih Hrvatskih bendova u Hrvatskoj. Podrška

