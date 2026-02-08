Nekad dječja zvijezda, danas neprepoznatljiva: Obožavatelji su zabrinuti za nju nakon ove objave

Amanda Bynes ponovno je privukla veliku pozornost javnosti novim, mnogima neprepoznatljivim izgledom. Bivša zvijezda Nickelodeona predstavila je upečatljive ljubičaste obrve, koje su izazvale podijeljene reakcije njezinih pratitelja na društvenim mrežama, piše RadarOnline. Iako je 39-godišnja glumica već godinama poznata po gustim, tetoviranim obrvama, nova boja posebno je privukla pažnju. Na objavljenoj snimci Bynes ravno gleda u kameru dok rukom prolazi kroz svoju platinasto plavu kosu. Ostatak make-upa svela je na minimum. Nosila je tek lagani tuš ispod očiju i sjajni ruž, dok su u prvom planu bili i njezina tetovaža srca na licu te piercing na nosu.

Uz objavu je napisala: „Uvijek si mi u mislima“, a komentari su se ubrzo počeli nizati. Dok su joj neki obožavatelji uputili riječi podrške i pohvale, drugi su izrazili zabrinutost i žaljenje zbog promjena na njezinu izgledu. Posljednjih tjedana Bynes je znatno aktivnija na društvenim mrežama, nakon duljeg razdoblja povlačenja iz javnosti. Tako je 19. siječnja podijelila fotografiju koja izgleda kao starija snimka, na kojoj ima dužu, crnu kosu. Obožavatelji su tada komentirali da izgleda „nevjerojatno“ i „više kao nekad“, a mnogi su primijetili i prirodniji izgled njezinih obrva.

Osim promjena u izgledu, bivša glumica posljednjih mjeseci nagovještava i povratak glazbi. Objavila je isječke nove plesne pjesme u kojoj pjeva stih „I want to be your girlfriend“, a nedavno je otkrila kako je planirala odlazak u studio, no zbog rasporeda to nije uspjela realizirati. Ranije je Amanda Bynes otvoreno govorila i o svom procesu mršavljenja uz pomoć lijeka Ozempic, ističući kako je do sada izgubila značajan broj kilograma te da s terapijom planira nastaviti. Također je priznala da se tijekom godina podvrgnula nekoliko estetskih zahvata, uključujući operaciju kapaka, korekciju nosa i filere za usne, koje je opisala kao način jačanja samopouzdanja.