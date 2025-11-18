Naša glumica o prvom odustajanju od utrke: 'Bilo je naznaka da neće biti dobro'

Da je naša poznata glumica Ecija Ojdanić i strastvena trkačica znaju svi koji je prate na društvenim mrežama, a ona tamo često dijeli svoje uspjehe. No, ovoga puta osvrnula se na drugačiji pogled na trčanje. Svojom posljednjom objavom na Instagramu otkrila je jednu potpuno drugačiju, ranjiviju stranu, te podijelila iskustvo koje je mnoge dirnulo i inspiriralo. U jarko šarenoj trkačkoj opremi, koja je odisala energijom, glumica je priznala – prvi put u svojoj trkačkoj karijeri je odustala od utrke.

"Prvi DNF ili odustajanje.. ili post o tome kako odustajanje nekad znači pobjeda. Pobjeda nad egom, i realna procjena svog trenutačnog kapaciteta", započela je Ecija svoju iskrenu ispovijest uz fotografije s utrke u Puli, na kojoj je sudjelovala s prijateljima trkačima. Iako je na jednoj od fotografija nasmijana u društvu, njezina glavna poruka otkriva dramu koja se odvijala u njoj tijekom posljednje utrke u jesenskoj sezoni. Glumica, koja je poznata po svojoj čeličnoj volji i disciplini, priznala je da je u utrku ušla bez pravog "drivea". "Trkački apetit bio je nahranjen s dvije prethodno odlično odrađene utrke, nisam imala neki drive.. a sigurno nije pomogao ni akumulirani umor, grozno spavanje zadnji tjedan, sushi koji sam jela večer prije, i očajna južina s vjetrom taj dan", nabrojala je Ecija faktore koji su joj otežali utrku, no naglasila je da je ono najvažnije bila njezina unutarnja borba.

"Najvažnija je unutarnja borba sa samom sobom.. već nakon šestog kilometra osjetila sam da curim, i da neće biti neki spektakl od rezultata.. ali, mislim se, idem ja po svom, tvrdoglava, pa preko svih granica i prepreka. Jer, odustajanje nije bilo opcija do sad", napisala je, podsjetivši sebe i svoje pratitelje na nevjerojatan podvig iz prošlosti: "Istrčala sam ja cijeli maraton s puknutom ložom i bolovima."Međutim, ovoga puta tijelo je poslalo poruku koju nije mogla ignorirati. "Slabost, glavobolja, mučnina samo se povećavaju... Ne da ne uživam, već se mučim, sve više, a meni je trčanje užitak, a ne muka... I onda prelomim i kažem, pa u redu je i odustati ako ništa ne ide kako treba, i ako se utrka pretvara u muku", iskreno je opisala trenutak odluke.

Inače, Ecija u slobodno vrijeme često trči duge trase te se njima hvali na društvenim mrežama. Iza sebe i ima i utrku od 50 kilometara, a time se pohvalila i na Instagramu. "Vi nećete trčati, je li tako?" - pitao me ljubazni vlasnik pansiona, koji je osobno, s bombonijerom, dočekao svoju omiljenu glumicu. "Naravno da ću trčati", odgovorila sam. "Pa kako? Mislio sam da samo sportaši trče", iznenadio se on. Zbog toga sam još ponosnija na sebe", napisala je 50-godišnja glumica na Instagramu. "Utrpati u raspored između snimanja, predstava, isporuke ručkova ozbiljne treninge da bih uspjela istrčati 50 km za 4:09, u tempu 4:56, i ostati državna rekorderka u kategoriji 50+, najbolja u Hrvatskoj, s trećim rezultatom na cijelom svijetu - i to prehlađena! Zato sam još ponosnija jer nisam dopustila prehladi da me slomi. Već sam ja slomila nju", dodala je.

Ecija često dijeli svoj strast za trčanjem s pratiteljima. Jednom prilikom glumica se pohvalila još jednim velikim sportskim uspjehom, a time se pohvalila ia na Instagramu. Naime, Ecija se javila s maratona održanog u Bratislavi. - Kakva nedjelja! Ne bih se sama na sebe kladila da će ovako završiti! Najkraće, veni, vidi, vici! Bratislava, po treći put! Usprkos savjetima raznih ljudi, i stručnih, a i emotivno angažiranih, koji su svi u glas vikali, ne, ne.. trči half, nemoj maraton, ostani kući, nemoj ništa trčati.. Imala si svojih pet minuta na Poloju.. - započela je objavu u kojoj je istaknula snimku s utrke.

- Imala sam neki svoj unutarnji glas, motiv, želju, poriv, da se vratim na 'mjesto zločina', i dam sve od sebe... Prošlu godinu drugo mjesto u kategoriji platila sam rupturom zadnje lože - otkrila je, pa objasnila zašto se sada odvažila na ovu utrku:

- Vratila sam se načeta nakon otrčane prve ultre u životu ... Trener, fizioterapeut, kolege, muž, djeca, svi su govorili, svi uglas viču: "Ne luduj", ali odlučila sam slušati svoj unutarnji glas, i eto ga! Osamnaesta od žena sveukupno, prva u kategoriji, i PB, tj, personal best, i to čak za šest minuta! Say no more!' - zaključila je te dobila mnogo čestitki u komentarima.

Prije toga se pohvalila još jednim uspjehom. - Deveta na državnom prvenstvu Hrvatske u ultramaratonu, dionica 50 km, s vremenom 4:08! Prosječni pace 4:56! Osjećam se, ne kao kneginja Hrvatske, već kao kraljica svita! Dan kad sam postala prava trkačica, kako kaže trener nad trenerima, Dragan Janković. ''Od danas ti je gluma ono što radiš između treninga da platiš račune''... Nije baš do kraja tako, ali da jednakom strašću volim i glumu i trčanje, to je istina - napisala je simpatična Drnišanka pa nastavila: - Tri mjeseca ozbiljnih priprema između mora predstava i putovanja kapitaliziralo se u ovoj utrci je koja je odisala osjećajem lakoće, pomicanjem osobnih granica, rušenjem svih rekorda. Prosječni tempo 4:57, kontinuiran ritam čak sam i ubrzala pred kraj... Srušila sam svoj PB (personal best) u maratonu za 4 minute, unutar utrke od 50 km! Oprostite na ovom hvalisanju, ali zaista je opravdano! Letim 2 metra iznad zemlje! Disciplina, kontrola, odricanje, treninzi, donijeli su mi ovaj fantastičan osjećaj pobjede nad samom sobom. U pedesetoj godini rušim sve svoje osobne rekorde! Neprocjenjivo! Ljudi, ništa nije nemoguće, i ništa nije nedostižno! - zaključila je Ojdanić.