FOTO Evo kako izgleda kuhinja europarlamentarke Biljane Borzan: Ovaj detalj ukrao je pozornost

Kada nije u Bruxellesu, SDP-ova zastupnica Biljana Borzan najviše uživa u svom domu u rodnom Osijeku sa suprugom Vladimirom i dvojicom sinova. Svojim je pratiteljima na Facebooku otkrila djelić obiteljske idile, objavivši fotografiju na kojoj priprema domaće kiflice. - Kako kaže moj sin, zna se da je mama kod kuće kada nešto miriše iz pećnice - napisala je Borzan, pokazavši svoju opuštenu stranu, daleko od političkih govornica i napornih rasprava.

Njezina kuhinja, središte doma, doista je impresivna. Naime, kuhinja eurozastupnice stara je 20 godina, a sami su je izradili Biljana i suprug joj Vladimir, koji su i cijelu kuću uglavnom sami preuredili, od mijenjanja laminata pa nadalje. S obzirom da su je sami radili, za njih ova kuhinja ima posebnu sentimentalnu vrijednost.

Središnji dio kuhinje čini prostrani kuhinjski otok od običnog drva, koji služi kao centralna točka prostora. Ovaj element ne samo da pruža dodatnu radnu površinu, već stvara i idealno mjesto za druženje i pripremu obroka. Kuhinja je opremljena i najsuvremenijim aparatima, od ugradbene pećnice do mikrovalne. Posebnu pažnju privlači Borzanina kolekcija kuharica, uredno posloženih na policama.

VIDEO Ovako izgleda kuhinja eurozastupnice Biljane Borzan: Moderni uređaji i otok prekriven granitom

Kad ne kuha, Borzan zavodnu formu održava tjelovježbom, koju uspijeva uklopiti čak i u kuhinjski prostor. To je jasan pokazatelj njezine discipline i sposobnosti da balansira između brojnih obveza i brige o vlastitom zdravlju. Ova posvećenost zdravom životu ne čudi s obzirom na to da je Borzan po struci liječnica, a na Medicinskom fakultetu upoznala je i supruga Vladimira, danas uglednog gastroenterologa. Iako je karijeru posvetila politici i borbi za prava potrošača u Europskom parlamentu, ljubav prema zdravim navikama ostala je njezin zaštitni znak.