Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
Zgrada Vjesnika gori satima
FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Buktinja ne posustaje, krhotine padaju sa zgrade Vjesnika
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
Poslušaj
Prijavi grešku
PROSTOR IZ SNOVA

FOTO Evo kako izgleda kuhinja europarlamentarke Biljane Borzan: Ovaj detalj ukrao je pozornost

Osijek: Biljana Borzan, političarka
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
18.11.2025.
u 08:00

Naša europarlamentarka Biljana Borzan na društvenim mrežama podijelila je uvid u privatni život, pokazavši kuhinju u svom domu u Osijeku

Kada nije u Bruxellesu, SDP-ova zastupnica Biljana Borzan najviše uživa u svom domu u rodnom Osijeku sa suprugom Vladimirom i dvojicom sinova. Svojim je pratiteljima na Facebooku otkrila djelić obiteljske idile, objavivši fotografiju na kojoj priprema domaće kiflice. - Kako kaže moj sin, zna se da je mama kod kuće kada nešto miriše iz pećnice - napisala je Borzan, pokazavši svoju opuštenu stranu, daleko od političkih govornica i napornih rasprava.

Njezina kuhinja, središte doma, doista je impresivna. Naime, kuhinja eurozastupnice stara je 20 godina, a sami su je izradili Biljana i suprug joj Vladimir, koji su i cijelu kuću uglavnom sami preuredili, od mijenjanja laminata pa nadalje. S obzirom da su je sami radili, za njih ova kuhinja ima posebnu sentimentalnu vrijednost. 

Središnji dio kuhinje čini prostrani kuhinjski otok od običnog drva, koji služi kao centralna točka prostora. Ovaj element ne samo da pruža dodatnu radnu površinu, već stvara i idealno mjesto za druženje i pripremu obroka. Kuhinja je opremljena i najsuvremenijim aparatima, od ugradbene pećnice do mikrovalne. Posebnu pažnju privlači Borzanina kolekcija kuharica, uredno posloženih na policama.

VIDEO Ovako izgleda kuhinja eurozastupnice Biljane Borzan: Moderni uređaji i otok prekriven granitom
Osijek: Biljana Borzan, političarka
1/12

Kad ne kuha, Borzan zavodnu formu održava tjelovježbom, koju uspijeva uklopiti čak i u kuhinjski prostor. To je jasan pokazatelj njezine discipline i sposobnosti da balansira između brojnih obveza i brige o vlastitom zdravlju. Ova posvećenost zdravom životu ne čudi s obzirom na to da je Borzan po struci liječnica, a na Medicinskom fakultetu upoznala je i supruga Vladimira, danas uglednog gastroenterologa. Iako je karijeru posvetila politici i borbi za prava potrošača u Europskom parlamentu, ljubav prema zdravim navikama ostala je njezin zaštitni znak.
Ključne riječi
showbiz kuhinja Biljana Borzan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja