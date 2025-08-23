Veselo u Barbanu i uoči Trke na prstenac: Galant slavio na vitici, a večeras sviraju Dalmatino i Vigor

Živo je i veselo u Barbanu i dan uoči Trke na prstenac...održana je Trka na viticu. Svojevrsna uvertira u vrhunac svečanosti okupio je brojne posjetitelje, većinom domaće koji su pratili trku u kojoj je slavio konjanik Gordan Galant koji je u skupio osam punata i tako postao slavodobitnik 31. izdanja ove trke. Publiku u Barbanu večeras će u glazbenom dijelu programa zabaviti grupa Dalmatino i grupa Vigor koji su odradili probu i spremni su za nastup.

U međuvremenu vrijeme se krati na mnogobrojnim štandovima gdje se nude delicije od slanog do slatkoga. Vrte se odojci, posebno se traže ćevapi i ostalo meso s grilla, a popularni su i ražnjići, piletina i sve što ugostitelji spremaju na više lokacija. Inače, u centru ovog malog istarskog mjesta je oko 200 stanovnika, a očekuje se da će im u ova tri dana svečanosti doći čak 10 tisuća ljudi. Podsjetimo, Trka na prstenac održat će se sutra u 17 sati, a natječe se 16 konjanika i njihovih kopljonoša. Dolazak je najavio i pokrovitelj ove manifestacije Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Inače, atmosfera je ovdje vesela, pjeva se i prije koncerta, nakon večerašnjeg zabavnog glazbenog programa i sutra nakon utrke slijedi fešta, osim kod slavodobitnika doma, slavit će se i na glavnom trgu gdje nastupa Mladen Grdović.