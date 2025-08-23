Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
MALO ISTARSKO MJESTO

Veselo u Barbanu i uoči Trke na prstenac: Galant slavio na vitici, a večeras sviraju Dalmatino i Vigor

Trka na viticu
Foto: Dario Topić
1/21
Autor
Dario Topić
23.08.2025.
u 20:20

U centru ovog malog istarskog mjesta je oko 200 stanovnika, a očekuje se da će im u ova tri dana svečanosti doći čak 10 tisuća ljudi. Podsjetimo, Trka na prstenac održat će se sutra u 17 sati, a natječe se 16 konjanika i njihovih kopljonoša.

Živo je i veselo u Barbanu i dan uoči Trke na prstenac...održana je Trka na viticu. Svojevrsna uvertira u vrhunac svečanosti okupio je brojne posjetitelje, većinom domaće koji su pratili trku u kojoj je slavio konjanik Gordan Galant koji je u skupio osam punata i tako postao slavodobitnik 31. izdanja ove trke. Publiku u Barbanu večeras će u glazbenom dijelu programa zabaviti grupa Dalmatino i grupa Vigor koji su odradili probu i spremni su za nastup.

Trka na viticu

U međuvremenu vrijeme se krati na mnogobrojnim štandovima gdje se nude delicije od slanog do slatkoga. Vrte se odojci, posebno se traže ćevapi i ostalo meso s grilla, a popularni su i ražnjići, piletina i sve što ugostitelji spremaju na više lokacija. Inače, u centru ovog malog istarskog mjesta je oko 200 stanovnika, a očekuje se da će im u ova tri dana svečanosti doći čak 10 tisuća ljudi. Podsjetimo, Trka na prstenac održat će se sutra u 17 sati, a natječe se 16 konjanika i njihovih kopljonoša. Dolazak je najavio i pokrovitelj ove manifestacije Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Inače, atmosfera je ovdje vesela, pjeva se i prije koncerta, nakon večerašnjeg zabavnog glazbenog programa i sutra nakon utrke slijedi fešta, osim kod slavodobitnika doma, slavit će se i na glavnom trgu gdje nastupa Mladen Grdović.

Živo je i veselo u Barbanu i dan uoči Trke na prstenac
Ključne riječi
Trka na prstenac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još