VIDEO Drama u Supertalentu! Davor Bilman odbrusio Martini Tomčić: 'Pa onda se ugasi!'

Članovi žirija popularnog talent showa Supertalent često se nađu u središtu pozornosti ne samo zbog ocjenjivanja kandidata, već i zbog međusobnih nesuglasica koje povremeno eskaliraju u verbalne sukobe pred kamerama. U najnovijem video isječku koji služi kao najava za novu emisiju, vidljivo je kako je ponovno došlo do napetosti između Martine Tomčić i Davora Bilmana. Situacija se zakuhala kada je Martina, aludirajući na prethodne odluke žirija, izjavila:

- Podsjetit ću vas samo koga smo puštali s autorskim pjesmama upitne kvalitete. Samo ću vas podsjetiti - na što joj je Davor oštro uzvratio: - Ja ne uspoređujem nikog drugog. Nemoj se petljati u naše pravo odlučivanja - poručio je Bilman kolegici. Vrhunac napetosti dogodio se kada je Martina ponovila da samo podsjeća, nakon čega joj je Bilman odbrusio rečenicom: - Pa onda se ugasi, molim te - što je trenutno izazvalo reakcije gledatelja.

Gledatelji nisu štedjeli riječi kritike na račun ponašanja članova žirija, smatrajući da takav način komunikacije nije primjeren za televizijski format obiteljskog tipa. Jedna od gledateljica napisala je: - Bilo bi dobro da svi oni pogledaju ponašanje žirija izvan granica Lijepe naše. Ovo me podsjeća kao kad se peškaruše svađaju, prešlo im je u naviku - uspoređujući atmosferu u studiju s tržnicom. Mnogi vjerni pratitelji showa smatraju da su granice profesionalnosti odavno pomaknute: - Davor je bezobrazan i nekulturan skupa s Majom pa kada im Martina odbrusi krivo im je. A ni jedno nemaju znanja kao Martina i nisu joj ni do koljena. Tamo ima djece i mladih koji ih slušaju, a oni srama nemaju. Prešli su granicu - stoji u komentarima na objavu.

S druge strane, kritike nisu zaobišle ni Martinu Tomčić, na čije su se ponašanje također osvrnuli brojni komentatori koji smatraju da njezin stav često djeluje patronizirajuće. - Definitivno se riješiti Martine, najgore je kad netko leti u visinama (pokušava letjeti) a nema dovoljno dugačka krila za te visine, onda to neprikladno i neprofesionalno izgleda - tvrdi jedan gledatelj.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Martina i Davor prepiru pred kamerama. Prije mjesec dana strastvenim plesom odlučila se u Supertalentu predstaviti i content kreatorica Nadja Džanan. - Volim sve što je vatreno - rekla je prije audicije, a upravo takav bio je i njezin nastup, koji je izazvao podijeljene reakcije žirija. Martina Tomčić prva je pritisnula X te joj poručila: - Toliko si lijepa. Nažalost, plesati ne znaš, tako da te nije lijepo gledati kao samoprozvanu plesačicu, jer ples je ipak umjetnost i vještina koja nadilazi pokušaj pokreta koji si ti izvela. To ne znači da nisi talentirana - da se doista posvetiš plesu. Meni je samo istinski žao da ovakvu ljepotu i ovakvu posebnost prosipaš za ovako jeftine pare.

Na to joj je Nadja uzvratila kako je najbitnije da sija i poručila je kako nije istina da ne zna plesati te da je tijekom nastupa možda bila malo nervozna. Martina je bila odlučna i ponovila joj je kako u emisiji ples nije pokazala. Nadja je istaknula kako ima veliku gledanost na društvenim mrežama, a Martina joj je ovako odgovorila: - Moj jedan mali komentar, Nadja - današnje brojke, nažalost, nisu pokazatelj stvarne vještine i stvarne kvalitete. Vrlo često su današnje brojke pokazatelj da nekog ismijavamo ili nam je netko iz krivih pobuda zanimljiv. Tako da činjenica što imaš 330 tisuća lajkova doista ne može biti potvrda tvoje plesnosti ili tehnike. Ali dozvoljavam da je imaš - no večeras je nisi pokazala.

Davor Bilman nije se u potpunosti složio s Martinom Tomčić i stao je u Nadjinu obranu. - Složio bih se s Martinom da broj reakcija ne mora značiti da nešto znaš ili ne znaš. Ali ja odgovorno tvrdim da ti znaš plesati i da si to pokazala. Ono protiv čega se uvijek borim ovdje je licemjerje koje dozvoljava da goli muškarci mogu plesati bilo kakav ples i da se tome divimo i slinimo, a ako to napravi žena, onda nema plesnu tehniku. Protiv toga ću se uvijek boriti. Ti znaš plesati. Možeš imati bolje pozicije, može netko plesati bolje od tebe, ali većina muškaraca voli i želi te gledati, a većina žena je ljubomorna kad plešeš. To treba reći i priznati. Ja sam uživao gledajući tvoj nastup - rekao je Bilman i dodao kako plesači nemaju potrebu riječima objašnjavati što su radili. Martina je na to rekla Nadji: - Tako da nisi plesačica - sad si to upravo rekao. Pravi plesač nema potrebu argumentirati svoj ples.

Bilman je na to smireno rekao Martini kako ju je ovo baš dotaknulo, ona je uzvratila kako ona ima pravo prozvati njega ako je on prozvao nju. - Jesam li ikad jednom golom muškarcu rekla da je fenomenalan u plesnoj tehnici - upitala je Martina. Davor je odgovorio: - Da, i slinila si nad njim. Martina je rekla kako sigurno "ovakvo mrduljenje nije nazvala plesom''. Davor je zaključio: - Ja se ne petljam u pjevanje, ali ako ja kažem da ona za mene pleše - ja to imam pravo reći. Nadja je od Davora i Fabijana dobila "da", ali Martina i Maja su joj rekle "ne" i nije prošla dalje.