'Zubi su mi ispadali, pojavile su mi se izrasline na očnim jabučicama': Slavna glumica o agoniji kroz koju je prolazila

Bivša manekenka i glumica Jenny McCarthy (53) progovorila je o iznimno teškoj zdravstvenoj godini koja je iza nje. U emotivnom intervjuu za People, otkrila je da je u samo dvanaest mjeseci prošla čak devet oralnih operacija zbog opasne koštane infekcije – iskustvo koje joj je, kako kaže, potpuno preoblikovalo pogled na život i učinilo ovogodišnje blagdane posebno posebnima.

Sve je započelo s jednim implantatom, no ubrzo se pretvorilo u maraton zahvata. "U samo godinu dana imala sam devet operacija. Jedna infekcija vodila je u drugu, potom u treću… Na kraju su mi se pojavile čak i izrasline na očnim jabučicama," kazala je. Naglasila je da su problemi nastali nakon što je jedan keramički implantat potpuno podbacio.

"Zubi su mi ispadali, implantati su ispadali. Morali su kopati po mojoj čeljusti i odlamati komadiće kosti. Tada su otkrili duboku infekciju. Cijelu godinu bila sam na antibioticima i mogla sam jesti samo mekanu hranu," prisjetila se. Iako je nedavno pozirala u bikiniju za njihovu tradicionalnu blagdansku čestitku, McCarthy priznaje da je stvarnost bila daleko od idilične.

"Čak i nakon što je ta fotografija snimljena, imala sam još dvije operacije usta. Bila sam prilično nesretna," priznala je. Bolovi i oticanje neprestano su se vraćali, a situaciju su dodatno pogoršavale izrasline na očima. "Svaki put kad bismo pomislili da je napokon kraj, sve bi se vratilo. Imala bih strašne bolove, otečenu čeljust… Ljudi bi me zapravo trebali malo žaliti!", rekla je kroz smijeh.