Ivan Rakitić i supruga Raquel u Parizu su proslavili 13. godišnjicu braka, napisao joj je posebnu poruku

Naš bivši nogometni reprezentativac Ivan Rakitić podijelio je na Instagramu fotografiju iz Pariza na kojoj sa suprugom Raquel pozira pokraj Eiffelovog tornja te ja otkrio kako su u gradu ljubavi proslavili 13. godišnjicu braka. U videu koji se nalazi u galeriji pokazao je i buket cvijeća koji je poklonio supruzi i na kojem je poruka: "Žena za sva vemena." Ivan Rakitić u tajnosti se u travnju 2013. godine u Sevilli oženio Raquel Mauri, s kojom ima dvije kćeri, Altheu i Adaru. Ivan je u jednom intervju opisao kako je upoznao Raquel kada je stigao u Sevillu.

Negdje oko ponoći Ivan je uspio nagovoriti brata Dejana da odu na piće u grad. Smjestili su se u prvi kafić na koji su naišli, a čim je ugledao Raquel, koja je ondje radila kao konobarica, rekao je bratu da će upravo ta djevojka jednog dana postati njegova supruga. Iako je prošlo dosta vremena prije nego što ju je uspio nagovoriti na izlazak, bio je uvjeren da joj se sviđa jer ga nikada nije izravno odbila, samo bi se pravdala nedostatkom vremena. Budući da je govorila isključivo španjolski, sporazumijevali su se gestama, poput Tarzana i Jane, sve dok on nije naučio jezik. Na prvi spoj pristala je tek nakon sedam mjeseci njegova nagovaranja.

Put do njezina srca nije bio nimalo jednostavan. Raquel je u početku bila vrlo oprezna jer se bojala da će se, poput mnogih nogometaša, brzo preseliti u drugi grad i klub. Upravo zato upornog Ivana odbila je više od dvadeset puta prije nego što je naposljetku pristala izaći s njim. Njegova se ustrajnost ipak isplatila i od tada su postali nerazdvojni, a njihova je veza ubrzo prerasla u snažnu ljubav koja je nadvladala sve prepreke, uključujući i jezičnu barijeru. Par sada živi u Splitu, a Ivan je jednom prilikom otkrio i kako je zaprosio svoju suprugu. - Rekao sam joj da organiziram zabavu u našem tapas baru koji smo neko vrijeme držali u Sevilli. No, umjesto glazbe i puno ljudi, dočekao ju je potpuno prazan bar: u sredini je bio samo stol za nas dvoje, s cvijećem i svijećama. Nakon večere kleknuo sam pred nju, izvadio prsten s briljantom i umjesto uobičajenog "Hoćeš li..." izrekao sam joj svoje ljubavne zavjete - ispričao je.