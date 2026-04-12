Izložba Strani predmeti podsjeća da dizajn ne mora uvijek biti jednostavan i lako čitljiv

U HDD galeriji otvorena je izložba “Strani predmeti/Foreign Objects”, prva u nizu izložbi pod zajedničkim nazivom “Ekscentričnost”. Riječ je o projektu koji se bavi suvremenim dizajnom i njegovim odnosom prema naslijeđu, ali iz jedne pomaknute perspektive, kroz radove koji odudaraju, iznenađuju i svjesno izlaze izvan ustaljenih pravila oblikovanja. Izložba okuplja velik broj autora različitih generacija i pristupa, među kojima su Mirko Ilić, Boris Bućan, Sanja Iveković, Miljenko Licul, Boris Ljubičić, kao i suvremeni autori poput Daria Devića i Hrvoja Živčića te kolektivi poput Numen i Studio Imitacija života. Upravo ta kombinacija starijih i novijih radova pokazuje kako se ideja “drugačijeg” u dizajnu razvijala kroz vrijeme.