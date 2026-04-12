Evo tko je novi lik u Kumovima! Ikica donosi novi zaplet u Zaglave, a glumac krije zanimljivu životnu priču

Glumac Luka Mamuza novo je pojačanje u najdugovječnijoj seriji u Hrvata, "Kumovima", a on igra švercera Ikicu koji uzburka Zaglave, točnije Bracu.

- Ikica je dosta dinamičan i humorističan lik, ali u idućem razdoblju moći ćemo vidjeti i njegove druge osobine. Situaciju u Zaglavama dodatno "zakuhava" jednim bitnim događajem. Pokazat će da granice za njega, kako u poslovnom smislu, tako i u ljubavnom, ne postoje - opisuje Luka lika kojeg igra te nam najavljuje zanimljive zaplete, a dodaje i da je do njegove pojavljivanje u "Kumovima" došlo vrlo jednostavno.

- Dobio sam poziv i bio sam jako sretan, i, naravno, odmah prihvatio svoju rolu! Projekti poput "Balkanike", otvorili su mi mnoga vrata za dalje, tako da ćemo vidjeti što budućnost nosi - kaže Mamuza kojeg mnogi pamte i iz "Balkanike".

- Ako tako mogu reći, ona je moja beba. Osim producentskog i scenarističkog dijela u samom projektu, utjelovio sam lika Struju koji je neočekivano osvojio srca publike. Lik Struja ima dosta dodirnih točaka s Ikicom, ali postoje razlike i odstupanja koja će publika moći jasno primijetiti - kaže ovaj, službeno, magistar odnosa s javnošću koji nam i objašnjava što se tu dogodilo.

- Ne radim u struci. Moja diploma je i dalje u referadi, a svoju struku sam uvijek gledao što se kaže "za ne daj Bože". Kao osoba koja ne voli gubiti vrijeme, prijemni za akademiju u Splitu nisam uspio položiti, i odmah sam upisao faks u Mostaru i završio ga u roku. Paralelno sam počeo raditi i snimati za YouTube, kanal "Jure i Mate" i preko toga došao do ovdje gdje sam sad i mislim da je ovo ispravan put za mene. Poštujem glumce koji su završili Akademije i bave se s ovim poslom, nastojim da učim od njih stvari koje nisam imao priliku naučiti. Sve u svemu, gluma je na prvom mjestu i pravo je vrijeme da na pravi način počnem pratiti svoj poziv - ističe ovaj svestrani momak koji ovaj epitet upotpunjuje i činjenicom da ga se vikendima može sresti na svadbama - kao fotografa.

- Studio Marin postoji još od 1997. godine kad su moji roditelji započeli fotografirati i snimati vjenčanja, a danas mogu reći da je to moja druga profesija koja i nije toliko suprotna od same glume i filma. Vjenčanja volim raditi jer kroz taj posao, kao i u samoj glumi, upoznajem fenomenalne ljude i sklapam predivna poznanstva. Velika većina skečeva našeg serijala "Jure i Mate" su inspirirani baš događajima koje doživim na vjenčanjima - priča svestrani Luka.