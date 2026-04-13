Karmela Vukov-Colić nasmijala mnoge objavom, evo što joj se dogodilo na ulazu u zgradu HRT-a

Voditeljica Karmela Vukov-Colić na Instagramu je objavila fotografiju čiji je opis nasmijao mnoge. Naime, Karmela se slikala ispred zgrade HRT-a gdje je radila 30 godina, a u opisu je napisala kako su ju na ulazu pitali hoće li se znati sama snaći u zgradi i je li već bila na HRT-u. - Pitaju me na ulazu: Hoćete li znati sami? Jeste li već ovdje bili? Jesam, dušo...jednom, dvaput - napisala je voditeljica.

Podsjetimo, Karmelu smo na HRT-u gledali nedavno, ali ovaj put u emisiji 'Planine' Na snimanju je slomila ruku, a nama je otkrila kako se to dogodilo. - Eto nas sad na ozbiljnoj planini. Prvi zahtjevan zadatak bio je slijediti ritam naših domaćina – iskusnih planinarki. Njima je to šala, nama bome ozbiljan uspon. Ali bilo je i veselo i smiješno – kako već u tim planinarskim krugovima bude. Do planinarskog doma popele smo se žive i zdrave. Ovdje moram reći: ekipa koja snima ovaj serijal je čudo! Verati se po liticama s punom snimateljskom opremom, istovremeno hvatati i kadrove i ravnotežu, trčati ispred nas, zaostati iza pa opet trčati da se grupa uhvati i pritom se i ne oznojiti… oni kao da nisu s ovog planeta! Bio mi je veliki gušt raditi s tim divnim ljudima. U jednom smo se dijelu odvojili i – ništa: ja sam malo vještičje letjela, doletjela, ruka je pukla i to je bilo to. Moglo je i gore, jer sam sletjela na rub litice pa me Ivana morala povući s njega. Ali kako naš narod pametno kaže – sve je dobro što se dobro svrši! Eto još jedne priče za unuke!

Podsjetimo, ona je 2018. godine otišla s HRT-a nakon 30 godina rada. - Nisam imala namjeru otići s HTV-a. Da se razumijemo - ja volim svoj posao. S radošću ustajem, vodim jutarnje programe na radiju i televiziji, s radošću ugošćujem poznate glazbenike svake nedjelje u 'Glazbenom megahertzu', s velikom radošću osmišljavam i snimam Radionice u emisiji 'Kod nas doma'. No, zadnjih se mjeseci stres počeo odražavati na zdravlje pa sam morala nešto promijeniti. I činilo mi se najpoštenije, a taj sam prijedlog prvo iznijela gospodinu Bačiću (glavni ravnatelj HRT-a op.a.) i gospodinu Stipiću (ravnatelj RJ Poslovanje op.a.), da izađem iz osmosatnog radnog dana, obavezujući se pritom da ću i dalje odrađivati veći dio svega što sam radila i u radnom odnosu. Predložila sam da dogovorimo neki paušalni iznos koji će biti manji od moje plaće, a time kući i povoljniji. Rekli su da će mi se javiti. Nisu. Pametnome dosta - kazala je tada za Novi list.

- Pitate me zašto nisu pristali na moj prijedlog. Nemam pojma! Kako bi pokrili sve što sam radila, morat će angažirati barem troje ljudi. Još manje razumijem hajku koja je, kao neka odmazda, potom krenula. S HRT-a odlazim čistog obraza, sa zadnjom plaćom potpuno jednakom onoj prvoj, prije 16 godina, i bez i jedne kune otpremnine. Urednici nekih emisija koje sam radila (ne i Dobrog jutra!) zaista su imali volje i namjere zadržati me kao vanjsku suradnicu. Prijedlog je odbijen s argumentom da sam odlučila otići. A vidite, nekad su i Saša Sušec, Davor Dretar i Željka Ogresta odlučili otići, pa opet rade neke lijepe emisije u programima HRT-a. Kao vanjski suradnici, naravno! U čemu je kvaka!? - bez zadrške je dodala.