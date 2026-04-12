Miro Bulj o seriji 'Divlje pčele': Ponosan sam što je serija, koja se snimala u mom kraju, tako popularna

Impresivni kameni pejzaži, moćna Dinara i rijeka Cetina, pitoreskna sela Dalmatinske zagore lokacije su na kojima je snimana RTL-ova serija "Divlje pčele". Zato je uoči televizijske premijere ova serija predstavljena i u Sinju, a glumačka postava i produkcijska ekipa nisu skrivali zadovoljstvo snimajućim danima na predivnim lokacijama, kao i ni gostoprimstvom Sinjana, koji su ih, kako ističu, dočekali velikog srca i raširenih ruku te s brojnim vrhunskim domaćim delicijama. Serija je stekla vjernu publiku u kratkom roku, a gradonačelnik Sinja Miro Bulj otkriva je li i on među poklonicima serije.

“Ne gledam serije inače, nemam kad, stvarno ne stignem ništa gledati, jednostavno nemam vremena. Vrlo malo gledam televiziju, stalno sam u pokretu. I kad sam kući onda nešto radim, a jako malo sam kući. Non stop nekakve obaveze. Ali drago mi je što se snima u Sinju, priroda u Cetinskoj Krajini je predivna, s prekrasnim rijekama i poljima. Ponosan sam da se serija koja se snimala u mom kraju tako popularna. A dobro ja znam da je omiljena. Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je. Da imam vremena gledao bih sigurno, eto žao mi je da ne stignem, da je nemam kad gledati.”, rekao je Bulj za Net.hr.

RTL-ove 'Divlje pčele' adaptacija su istoimene grčke televizijske uspješnice 'Agries melisses' koja se može pohvaliti laskavom titulom jedne od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj. U domaćoj inačici radnja je smještena u impresivan krajolik Dalmatinske zagore, u imaginarno selo Vrilo 50-ih godina prošloga stoljeća. U središtu priče su tri sestre Runje – Katarina (Ana Marija Veselčić), Cvita (Lidija Penić-Grgaš) i Zora (Lidija Kordić) – karakterno potpuno različite, no od malena naučene da se uvijek oslanjaju jedna na drugu. Nakon smrti njihove majke prije mnogo godina, iznenada im premine njihov voljeni otac i zaštitnik. Unatoč tuzi, tri sestre sada moraju pronaći način kako preživjeti. U malenoj zajednici pokušavaju očuvati naslijeđeno imanje.