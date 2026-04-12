ZAHVALNA

Naša popularna radijska voditeljica oglasila se nakon operacije: U takvim trenucima stvarno shvatiš koliko znači ljudskost

Split: Otvorena estetska poliklinika Biljane Mančić, nekadašnje Miss Universe
Vecernji.hr
12.04.2026.
u 21:00

Na društvenim mrežama voditeljica Edita Lučić Jelić se zahvalila svima u šibenskoj bolnici gdje je operacija obavljena

Jedan je od najprepoznatljivijih glasova u eteru Radio Dalmacije je glas voditeljice Edite Lučić Jelić. S brojnim pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je vijest kako je bila na operaciji i nije mogla sakriti koliko je zahvalna osoblju u šibenskoj bolnici gdje je zahvat obavljen.  "Ne mogu ovo samo kratko reći… Od srca jedno veliko FALA dr. Željku Bujasu i cilom timu šibenske bolnice. Operacija vena je prošla odlično, ja sam  prezadovoljna i zahvatom i oporavkom. Ali ono što ću najviše pamtit nije samo operacija, nego atmosfera, smirenost i onaj osjećaj da si stvarno u dobrim rukama – skoro kao doma. Posebno veliko fala ekipi u sali uz doktora – dvije sestre koje su bile uz doktora i držale sve pod kontrolom (i mene), i sestri koja me pripremala za zahvat i smirila više nego što misli. I naravno, veliko fala Sanji s centralnog naručivanja telefonom.

U takvim trenucima stvarno shvatiš koliko znače ljudskost, lipa rič i osmijeh. Doktore, kapa do poda. Fala od srca – svima, baš svima do zadnjega! Za kraj – od srca preporuka svima koji razmišljaju o istom zahvatu u Šibeniku: možete ići bez straha, stvarno ste u dobrim rukama. Samo daj Bože zdravlja svima....lako ćemo za ostalo.", napisala je Edita i objavila fotografiju na kojoj je noga u zavojima.  Zbog ljubavi prema radiju 1995. godine odustala je od karijere učiteljice, a kako se odlučila prijaviti na jednu audiciju za radio ispričala nam je u jednom intervju. 

"Čujem kako ljudi znaju reći kako ne vole svoj posao i kako su nesretni. Imam tu sreću da istinski volim ono što radim. Kako sam u školi uvijek vodila razne konferanse i priredbe, odlučila sam se, dok sam pripremala diplomski ispit, prijaviti na audiciju za tada najpopularniji gradski radio, Radio 24. Uskoro su mi javili da sam primljena i bio je to početak mog radijskog puta. U međuvremenu sam diplomirala, postala učiteljica i odmah dobila priliku odraditi staž na Braču. Međutim, stigla je ponuda s Radio Dalmacije koju nisam mogla odbiti. Jedno vrijeme žonglirala sam između škole, radija i lokalne tv i na kraju se potpuno posvetila radiju. Radio Dalmacija, moja prva ljubav, adrenalin koji je teško opisati. Kada zasvijetli crvena lampica i kada si "on air", nema povratka, postaneš ovisan o tom osjećaju." rekla nam je Edita.

