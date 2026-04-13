Krešo uzvratio udarac: Nakon proslogodišnjih poraza, opet je prvak Hrvatske!

U ugodnoj atmosferi trešnjevačkog cafe bara Caspera održano je 12. Prvenstvo Hrvatske u mješovitim kviz parovima, koje je i ove godine okupilo najbolje od domaće kvizaške scene. Na natjecanju je sudjelovalo 57 parova iz cijele Hrvatske, ali i šire, potvrdivši status ovog prvenstva kao jednog od najomiljenijih i najopuštenijih kvizaških događanja u godini.

Zlatnu medalju ove su godine osvojili Sara Librenjak i Krešimir Sučević Međeral, koji se tako ponovno popeo na najvišu stepenicu postolja i još jednom potvrdio svoju iznimnu konstantnost. Nakon prošlogodišnjeg srebra, Krešo se vratio jači i to u paru s provjerenom partnericom. “Ohrabrujući osjećaj je konstantnost – u zadnjih šest izdanja prvenstva svaki sam put bio na pobjedničkom postolju, a sada četvrti put na najvišoj stepenici, što u svijetu kvizova, gdje stalno dolaze sjajni mladi konkurenti, puno znači,” izjavio je Sučević Međeral. “Naravno, sve pohvale idu i mojoj partnerici s kojom sam treći put uzeo titulu.”

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu

Srebrnu medalju osvojili su Marta Brkljačić i Domagoj Pozderac iz Jastrebarskog, dok je bronca pripala splitskom paru koji čine Mia Miošić i Lucian Šošić, čime je postolje ove godine okupilo raznoliku i jaku konkurenciju iz različitih dijelova Hrvatske. Posebna priznanja dodijeljena su i u dodatnim kategorijama. Najboljim bračnim parom proglašeni su Maja Bulatović i Leo Kovač iz Rijeke, koji su osvojili i simboličnu “zlatnu oklagiju”, a plasirali su se i u finale gdje su zauzeli ukupno 9. mjesto. Titulu najboljeg para do 25 godina odnijeli su Mara Krnić i Fabijan Bošnjak, kojima je za dlaku izmaklo finale, ali su nagrađeni staklenom medaljom.

Finale je okupilo deset najboljih parova iz gradova poput Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Jastrebarskog i Istre, dodatno potvrđujući širinu i snagu hrvatske kvizaške scene. Natjecanje nije prošlo bez zanimljivih nastupa poznatih imena. Mladen Vukorepa ove je godine ostao tik ispod finala, kao prvi ispod crte, dok je Mario Kovač zauzeo 16. mjesto i pritom izrazio veliko zadovoljstvo svojim nastupom.



Uz medalje za najbolja tri para, natjecatelji su osvojili i niz sponzorskih nagrada. “Iznimno me veseli organizirati ovakva događanja jer upravo kroz njih kvizaška scena raste, razvija se i dobiva sve širu zajednicu sudionika. Veseli vidjeti velik interes i razinu znanja koju natjecatelji imaju. Važan dio svakog natjecanja Hrvatskog kviz saveza je naravno i druženje,” izjavila je Petra Lypolt, dopredsjednica Hrvatskog kviz saveza.

Organizatori su zahvalili svim sudionicima na sjajnoj atmosferi te domaćinu, trešnjevačkom Casperu, koji je omogućio izvrsne uvjete za održavanje natjecanja. Prvenstvo u mješovitim kviz parovima već godinama okuplja različite generacije kvizaša, od iskusnih veterana do mladih nada, potvrđujući da su znanje, brzina i timska kemija ključ uspjeha, bez obzira na iskustvo. Za više informacija o budućim događanjima, pratite službene društvene mreže kao i web stranicu Hrvatskog kviz saveza.