FOTO Nećete vjerovati gdje su se pojavili Maja i Šime! Pjevačica se pohvalila velikim uspjehom: 'I ovo je moguće'

Naša pjevačica i poduzetnica Maja Šuput i njezin partner, prošlogodišnji "Gospodin Savršeni" Šime Elez uživaju u zajedničkim putovanjima, a njihovim ekspedicijama Maja se često hvali na društvenim mrežama. Ovoga puta, pak, pohvalila se nečim drugim. Maja je otkrila kako njih dvoje privlače pozornost i na drugom kontinentu! Točnije u dalekoj Aziji, odnosno u Vijetnamu gdje su njih dvoje osvanuli na televiziji. Vijetnamska televizija pustila je Majinu pjesmu "Nisam ja za male stvari" zajedno sa spotom u kojem se pojavljuje i Šime. ''I ovo je moguće'', pohvalila se Maja uz kadrove iz spota koji su sve iznenadili.

Podsjetimo, Maja i Šime nedavno su pokazali kako uživaju u Madrid, a španjolska prijestolnica poslužila je kao idealna kulisa za potvrdu njihove ljubavi i bijeg iz svakodnevice.

Maja je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelila djelić romantične atmosfere. Na Instagramu su osvanule fotografije iz večernjeg izlaska, gdje u žutoj haljini pozira u poznatom madridskom restoranu Metropolis. Osim gastronomskih užitaka, pokazala je i noćne čari grada, podijelivši fotografiju zgrade Metropolis, a Šiminu prisutnost potvrdila je označivši njegov Instagram profil uz fotografiju na kojoj nazdravljaju crnim vinom.

Maja i Šime ove su godine već posjetili Toskanu i Bali, gdje im je društvo pravio i maleni Bloom. Popularni dvojac odlučio je fanove počastiti prizorima izvođenja vratolomija u egzotičnom okruženju Indonezije u siječnju. Uz nekoliko fotografija koje su podijelili na društvenim mrežama, Maja je uz osmijeh napisala kako 2026. godina može službeno početi. Na fotografijama se mogu vidjeti kako poziraju uz bazen, a jedna od njih pokazuje simpatičan trenutak u kojem Šime, "Gospodin Savršeni" iz prošle sezone RTL-ova showa, nježno drži Maju za noge dok ona visi u zraku.