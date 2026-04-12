Kći Nives Celziju pohvalila se novim ukrasom na tijelu, a njezinu mamu samo je zanimalo: 'Što tata kaže?'

Na svom Instagram profilu 18-godišnja Taisha Drpić objavila je video snimljen u jednom tattoo studiju i pokazala je čime je ukrasila svoje tijelo. "Idemo, piercing!", napisala je Taisha uz video i pokazala je kako na pupku sada ima piercing i bila je zadovoljna novi ukrasom na tijelu. U komentarima joj se javila i mama Nives Celzijus i napisala: "Što tata kaže?" Taisha joj nije odgovorila kakav je komentar Dine Drpića na ovaj potez. "Taisha je prilično hirovita. Jedan dan želi biti dio javne scene, baš poput mene, a već drugi dan želi potpunu anonimnost. No kada nešto odluči, iznimno je fokusirana na ostvarenje cilja. Samosvjesna je, hrabra, ambiciozna i snalažljiva. Sigurna sam da će, za što god se odluči, uspjeti u tome", rekla je Nives Celzijus nedavno u jednom intervju.

Osim Taishe, Nives ima i dvadesetogodišnjeg sina Leonea. Oboje djece dobila je u braku s bivšim nogometašem Dinom Drpićem, s kojim i nakon razvoda održava korektan odnos. Podsjetimo, Nives je prošle godine gostovala u Večernjakovoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", a ondje je otvoreno i bez zadrške govorila je o mnogim temama. S našim je novinarom prošla sve zanimljive teme u njezinu životu, od ranih početaka manekenske karijere, do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu "Gola istina". Danas je ona uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je publici predstavila duet "Sinkronija" s Dinom Petrićem koji je izazvao brojne reakcije publike.

"Pjesma je žanrovski više neki pop i zapravo sam tražila pjevača iz tog žanra. Nekako mi je Dino bio prvi na pameti, bez obzira na to što on dosta cirkulira po raznim žanrovima, ali ga ljudi i dalje percipiraju kao pop izvođača. Možda i zato što smo se već poznavali. Mislim, nismo se nešto pretjerano dobro poznavali, ali uvijek je to bilo ono: 'bok-bok', zagrlimo se kad se vidimo... Uvijek je bio jako srdačan i mio", rekla je Nives o pjesmi.