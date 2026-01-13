VIDEO Poznata Splićanka šokirala građane, bacala se po autima, došla s kantom i krpom, vikala: 'Besplatno'

Poskupljenje parkinga na Starom placu u Splitu, koje je na snazi od početka ove godine, izazvalo je buru nezadovoljstva među Splićanima. Naime, prvi sat parkiranja sada košta dva eura, dok je ranije iznosio samo jedan, a svaki sljedeći sat naplaćuje se tri eura. S dolaskom ljeta, poskupljenja će postati još oštrija - od 1. svibnja na snagu stupa nova tarifa prema kojoj će prvi sat parkiranja iznositi četiri eura, a svaki sljedeći sat koštat će čak pet eura. Ovo drastično povećanje cijena ne prestaje izazivati bijes među građanima, a reakcije nezadovoljnih korisnika parkinga ne prestaju. U ovu vojsku nezadovoljnika odlučila se uključiti i splitska umjetnica Olja Einfalt, poznatija kao Vampirica, koja je svojim prepoznatljivim humorom i kritičkim pristupom odlučila komentirati cijelu situaciju. "Dragi moji, nemojte se osjećati prevarenima... Jer za dva eura sada ne samo da možete parkirati, već dobijete i besplatno pranje auta! A znate što još? Za dodatna tri eura dobivate i besplatno pranje mozga", kazala je Olja na svom Facebook profilu, uz dva videa snimljena na parkingu u Svačićevoj ulici, koji se nalazi u blizini Starog placa. Iako tehnički nije riječ o istom parkingu, poruka koju je željela prenijeti bila je jasna i odražavala opći ton nezadovoljstva koji je nastao zbog povećanja cijena parkiranja.

No, Olja nije stala samo na duhovitim objavama. U daljnjem komentaru situacije, umjetnica je sarkastično dodala: "Grad je već pokazao da zna čistiti. Očistio je grad od štekata, sada čisti grad od prljavih auta. Sve ide po planu. Prljavi automobili su ružni. Čistoća je standard. Parking više nije samo parking - parking je usluga. Platiš više i dobiješ vanjsko i unutarnje pranje, ručno, javno, uključeno u cijenu." Ova izjava, iako u šaljivom tonu, ukazuje na sve veće razlike između svakodnevnog života građana i percepcije onih koji donose odluke o cijenama i uslugama u gradu. Olja Einfalt nastavlja: "Mi smo čisti ljudi, svi mi. Grad zna što nam treba, čak i kad mi to još nismo shvatili. Jer ovo nije poskupljenje - ovo je čistoća, ovo je red, ovo je pažnja." Ovim je riječima ukazala na sveprisutnu kritiku koja ide u smjeru toga da se pod izgovorom 'čistoće' i 'uređenosti' uvode cijene koje mnogima nisu prihvatljive. Umjetnica je također poručila da se ne smijemo zadovoljiti samo površinskim promjenama koje nam se nameću, već da bismo trebali razmišljati o dubljim posljedicama ovakvih odluka.

FOTO Ekskluzivno! Oženio se sin Mire Bulja za mladu političarku, donosimo fotografije

Dok jedni smatraju da su poskupljenja opravdana i nužna zbog održavanja javne infrastrukture, drugi su uvjereni da su ovakvi potezi samo pokušaj naplate novih usluga koje nisu tražene, niti nužno opravdane. Splićani se pitaju kako će se ove promjene odraziti na svakodnevni život, pogotovo kada je riječ o obiteljima s nižim primanjima koje će teško moći podnijeti nove visoke naknade za parkiranje. Iako parkirališta i javni prostori svakako zaslužuju pažnju i ulaganja, mnogi su uvjereni da su poskupljenja, kao i nekontrolirano povećanje cijena usluga, često samo način za punjenje gradskog proračuna na račun građana. I dok gradsku upravu nije iznenadila ni ova nova kritika, jasno je da se pitanje parkiranja u Splitu i daljnja poskupljenja sve više dovode u pitanje. Hoće li ova visoka cijena parkiranja postati nova norma u Splitu ili će se grad preispitati svoju odluku, ostaje za vidjeti. Međutim, jedno je sigurno - nezadovoljstvo među građanima ne prestaje rasti. Splićani nastavljaju glasno iskazivati svoje mišljenje, a kritike poput onih Olje Einfalt sve više odražavaju širi društveni trend koji se protivi naglom rastu cijena i usluga, ističući da se stvarni interes građana i dobrobit zajednice ponekad zaborave u nastojanjima za većom zaradom.