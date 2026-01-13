Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZREVOLTIRANA JE

VIDEO Poznata Splićanka šokirala građane, bacala se po autima, došla s kantom i krpom, vikala: 'Besplatno'

Foto: Facebook
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 13:45

Splitska umjetnica izvela je performans na jednom od glavnih gradskih parkirališta na Starom placu te otkrila mišljenje o stopostotnom poskupljenju cijena te usluge.

Poskupljenje parkinga na Starom placu u Splitu, koje je na snazi od početka ove godine, izazvalo je buru nezadovoljstva među Splićanima. Naime, prvi sat parkiranja sada košta dva eura, dok je ranije iznosio samo jedan, a svaki sljedeći sat naplaćuje se tri eura. S dolaskom ljeta, poskupljenja će postati još oštrija - od 1. svibnja na snagu stupa nova tarifa prema kojoj će prvi sat parkiranja iznositi četiri eura, a svaki sljedeći sat koštat će čak pet eura. Ovo drastično povećanje cijena ne prestaje izazivati bijes među građanima, a reakcije nezadovoljnih korisnika parkinga ne prestaju. U ovu vojsku nezadovoljnika odlučila se uključiti i splitska umjetnica Olja Einfalt, poznatija kao Vampirica, koja je svojim prepoznatljivim humorom i kritičkim pristupom odlučila komentirati cijelu situaciju. "Dragi moji, nemojte se osjećati prevarenima... Jer za dva eura sada ne samo da možete parkirati, već dobijete i besplatno pranje auta! A znate što još? Za dodatna tri eura dobivate i besplatno pranje mozga", kazala je Olja na svom Facebook profilu, uz dva videa snimljena na parkingu u Svačićevoj ulici, koji se nalazi u blizini Starog placa. Iako tehnički nije riječ o istom parkingu, poruka koju je željela prenijeti bila je jasna i odražavala opći ton nezadovoljstva koji je nastao zbog povećanja cijena parkiranja.

No, Olja nije stala samo na duhovitim objavama. U daljnjem komentaru situacije, umjetnica je sarkastično dodala: "Grad je već pokazao da zna čistiti. Očistio je grad od štekata, sada čisti grad od prljavih auta. Sve ide po planu. Prljavi automobili su ružni. Čistoća je standard. Parking više nije samo parking - parking je usluga. Platiš više i dobiješ vanjsko i unutarnje pranje, ručno, javno, uključeno u cijenu." Ova izjava, iako u šaljivom tonu, ukazuje na sve veće razlike između svakodnevnog života građana i percepcije onih koji donose odluke o cijenama i uslugama u gradu. Olja Einfalt nastavlja: "Mi smo čisti ljudi, svi mi. Grad zna što nam treba, čak i kad mi to još nismo shvatili. Jer ovo nije poskupljenje - ovo je čistoća, ovo je red, ovo je pažnja." Ovim je riječima ukazala na sveprisutnu kritiku koja ide u smjeru toga da se pod izgovorom 'čistoće' i 'uređenosti' uvode cijene koje mnogima nisu prihvatljive. Umjetnica je također poručila da se ne smijemo zadovoljiti samo površinskim promjenama koje nam se nameću, već da bismo trebali razmišljati o dubljim posljedicama ovakvih odluka.

FOTO Ekskluzivno! Oženio se sin Mire Bulja za mladu političarku, donosimo fotografije
1/24

Dok jedni smatraju da su poskupljenja opravdana i nužna zbog održavanja javne infrastrukture, drugi su uvjereni da su ovakvi potezi samo pokušaj naplate novih usluga koje nisu tražene, niti nužno opravdane. Splićani se pitaju kako će se ove promjene odraziti na svakodnevni život, pogotovo kada je riječ o obiteljima s nižim primanjima koje će teško moći podnijeti nove visoke naknade za parkiranje. Iako parkirališta i javni prostori svakako zaslužuju pažnju i ulaganja, mnogi su uvjereni da su poskupljenja, kao i nekontrolirano povećanje cijena usluga, često samo način za punjenje gradskog proračuna na račun građana. I dok gradsku upravu nije iznenadila ni ova nova kritika, jasno je da se pitanje parkiranja u Splitu i daljnja poskupljenja sve više dovode u pitanje. Hoće li ova visoka cijena parkiranja postati nova norma u Splitu ili će se grad preispitati svoju odluku, ostaje za vidjeti. Međutim, jedno je sigurno - nezadovoljstvo među građanima ne prestaje rasti. Splićani nastavljaju glasno iskazivati svoje mišljenje, a kritike poput onih Olje Einfalt sve više odražavaju širi društveni trend koji se protivi naglom rastu cijena i usluga, ističući da se stvarni interes građana i dobrobit zajednice ponekad zaborave u nastojanjima za većom zaradom.

Ključne riječi
Problem Split parking poskupljenje Vampirica Olja Olja Einfalt showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
EMOTIVAN TRENUTAK

VIDEO Minea zaplakala prvo jutro na novom poslu! Evo što ju je dovelo do suza

Na kraju emisije obratila se i kolegama s Happy FM-a. "Doveli ste me do emotivnog trenutka, što za mene nije teško jer sam po prirodi emotivna osoba. Moram priznati da sam velikog i otvorenog srca došla ovdje, u ovu ekipu. Bilo je puno opcija, ali nijedna nije bila jaka kao moja odluka da dođem ovdje. Smatram da je ovo najbolji potez koji sam mogla napraviti. Otvaram nova vrata i započinjem novu godinu s prekrasnim ljudima. Danas odlazim kući punoga srca. Mislim da mi je Bog dao veliku sreću u životu, a jedna velika sreća ste i vi", zaključila je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!