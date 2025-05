VIDEO Alka Vuica: 'Nikad nisam tražila alimentaciju za svog sina, možda sam ga uskratila, a Vuk nije bio samostalan'

Naša glazbena diva i najuspješnija hrvatska kantautorica, legendarna Alka Vuica gostovala je u novoj epizodi popularnog Večernjakovog podcasta Show² gdje je odgovarala na sva pitanja bez dlake na jeziku. Povod razgovora nije mogao biti ljepši - proslava velikih 40 godina karijere! Alka će svoje obožavatelje ugostiti na spektakularnom koncertu 8. lipnja na zagrebačkoj Šalati gdje će joj se pridružiti čak deset naših vrhunskih i najpoznatijih glazbenika. Izvest će evergreen hitove koje im je upravo ona pisala, a Alka nije mogla sakriti svoje uzbuđenje i pozitivnu napetost pred sam koncert.

Naime, Alka je u našem podcastu odgovorila i na zanimljivo pitanje o samohranom majčinstvu i borbama koje je doživjela. - Nikada nisam tražila alimentaciju za svog sina Ariana. Vuk tada nije bio samostalan, bez obzira na to što mu je otac bio jedan od najpoznatijih slikara ne samo jugoslavenskih, nego i europskih. Ne znam, nisam tražila alimentaciju, to mi nije bilo važno. Mi smo imali dogovor da će on kasnije pomoći Arianu kod studiranja, kad i on uspije jer je i on slikar, bez obzira na to što je završio arhitekturu. Danas mi zbog toga nije žao. Meni je bilo puno važnije da mi imamo jedan lijep međuljudski odnos i da se razumijemo, nego da mi uplaćuje nekakvu alimentaciju. Možda sam ja svog sina uskratila za to. Možda je on mogao danas imati na računu puno više novca, ali opet nekako mislim da familija treba biti familija. Moramo nekako jedni drugima pomagati koliko možemo. Ja sam u to doba dobro zarađivala, bila sam uspješna, plaćala sam ljetovanja i zimovanja i sve je bilo OK. Nije mi trebala alimentacija... Nisam željela tada ići na nikakav sud zbog toga, bilo mi je puno važnije da Vuk i Arian budu otac i sin i da imaju lijep odnos. I dan-danas mislim da sam donijela dobru odluku - otkrila je u Večernjakovom podcastu Show².

Osim toga, priznala je kako je u lošim odnosima s Vlatkom Pokos. - Ona mi više ne može pokucati na vrata. Bilo je vrijeme kada je ona kucala na moja vrata, kad sam joj ja pomagala s pjesmama. Puno puta sam joj pomogla u životu, ali nije ispala OK čovjek prema meni. Kako godine prolaze tako izbjegavate ljude koji donose nemir, i nekakve zločestoće. Zapravo, tražite samo dobro u ljudima. Ja nikome ne zamjeram ništa, ali jednostavno nemam vremena da u svoju kuću primam ljude koji nisu odani, iskreni i dobri. To ne želim - ispričala je bez zadrške slavna kantautorica.

U nastavku pogledajte cijeli video u kojemu se Alka prisjetila i svog početka karijere, turbulentnih izlazaka devedesetih godina, sudova i tužbi, prokomentirala je i bivšeg partnera Vuka Veličkovića s kojim ima sina Ariana Zvonimira, a otkrila je i da se jedva čeka ostvariti i u ulozi bake. Osim toga, dala je i konkretan savjet ženama da ne pristaju biti ljubavnice, osvrnula se i na samohrano majčinstvo i alimentacije, te se prisjetila i svojih političkih kandidatura. Cijeli razgovor s Alkom Vuicom pogledajte na našem YouTube kanalu i Vecernji.hr.

