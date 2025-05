Preminuo glumac koji je utjelovio lutku Chucky: Nećakinja otkrila nepoznate detalje

Glumac Ed Gale, čije je ime postalo sinonim za neke od najupečatljivijih filmskih likova, preminuo je u utorak, 27. svibnja, u hospiciju u Los Angelesu, izvještava TMZ. Imao je 61 godinu. Gale, koji je rođen s patuljastim rastom i bio visok svega 101 cm (3'4"), ostavio je neizbrisiv trag u filmskoj industriji kroz više od 130 uloga u filmovima, televizijskim serijama i reklamama. Njegova smrt uslijedila je nakon što je bio pod zdravstvenom skrbi, a uzrok smrti nije odmah objavljen.

Njegova nećakinja, Kayse Gale, potvrdila je tužnu vijest dirljivom objavom na Facebooku. - Teška srca i iznenađujuće laganog lijesa (shvaćate?), objavljujemo iznenadni odlazak našeg ujaka. Ed Gale je odigrao svoju posljednju ulogu i sada je glavna zvijezda na onom svijetu - napisala je Kayse. Prisjetila se njegovog dolaska u Kaliforniju kada je imao dvadeset godina, s "41 dolarom i snom", te kako se nikada nije osvrnuo natrag.

U svojoj posveti, Kayse je istaknula širok raspon glumčevog rada, opisujući njegovo nasljeđe kao "puno upitnog osvjetljenja i nevjerojatnih jednolinijskih dosjetki." Naglasila je da je Edova omiljena uloga bila ona "zabavnog ujaka", te da je svoj jezik ljubavi izražavao dijeleći svoju strast prema industriji zabave i čaroliji Hollywooda sa svojim nećakinjama. Prisjetila se i njegovih osobnih crta: - Uživao je prisjećati se svojih slavnih dana kao DJ na koturaljkalištu u Plainwellu. Mrzio je Billa Mahera bez ikakvog dobrog razloga... Imao je vraški smijeh i nedostajat će nam. Počivaj u ljubavi, ti mrzovoljni gade - stoji u emotivnoj objavi.

Gale je rođen u Plainwellu u Michiganu 1963. godine. Svoj filmski debi ostvario je 1986. godine u filmu "Howard the Duck", gdje je bio jedan od glumaca koji su fizički portretirali naslovnog lika. Dvije godine kasnije, 1988., Gale je ušao u kostim Chuckyja u originalnom horor filmu "Dječja igra" redatelja Toma Hollanda, čime je započela popularna franšiza. Ulogu demonske lutke ponovio je u nastavcima "Dječja igra 2" (1990.) i "Chuckyjeva nevjesta" (1998.).

Osim Chuckyja i Howarda Patka, Ed Gale je ostvario niz drugih zapaženih uloga. Pojavio se u filmovima kao što su "Svemirske loptice" (Spaceballs), "Knjiga o džungli" (The Jungle Book), "Tiptoes", kultnoj komediji braće Coen "Tko je ovdje lud?" (O Brother, Where Art Thou?), "Bill & Ted's Bogus Journey" i "Polarni Express". Na televiziji, Gale je glumio u dječjoj seriji iz 90-ih "Land of the Lost", te je imao gostujuće uloge u popularnim serijama poput "Čudna znanost", "Pod istim krovom" (Family Matters), "Sabrina, mala vještica", "Zovem se Earl" (My Name Is Earl), "Kosti" (Bones) i "Slobodni strijelci" (Just Shoot Me!). Njegova posljednja filmska uloga bila je u filmu "Pandemonic" iz 2020. godine.

