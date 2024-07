Vesna Dragojević uoči koncerta: 'Svašta se može nazvati cirkusom, ovo se radi zbog 30.000 ljudi koji dolaze'

U Veloj Luci obilježava se šesta obljetnica smrti velikog Olivera Dragojevića. Na trajektu Oliver od Splita do Vela Luke 600 je putnika četiri sata pjevalo samo Oliverove pjesme. U Veloj Luci nema slobodnog kreveta, a uskoro ni mjesta na rivi, ni veza u luci 'Trag u beskraju' postao je prvorazredni turistički događaj u Dalmaciji. Oliverova udovica Vesna Dragojević govorila je za RTL danas o samoj manifestaciji.

- Lani je bilo oko 30 tisuća ljudi mislim da će ove godine biti možda i više. Pa nekako mi je sve to postalo normalno, ne znam. Nekako je počelo spontano od prve godine, pa druge. Bilo je malo mjesta i nisu ljudi mogli sjest međutim, sad kad je to naveliko na rivi, kad je to besplatno kad je to jedna fešta, ljudi jednostavno dođu. Došli su čak muž i žena iz Kanade. Bili su prošle godine četiri dana, kazala je i dodala kako joj često dođi i ispred vrata.

- Danas su bile neke žene koje su pjevale pa su nam unuci trčali gore, smijali se otvarali i zatvarali prozore. Ništa, dođu slikaju se kažu sad kad nema njega, možemo li se s vama slikati. Slikam se ja nema problema. Ne bi vjerovali da plaču kad vide mene plaču. Možda jer me povezuju s njim, idu na groblje, ali nadam se da će iduće godine biti muzej pa ćemo biti malo rasterećeniji. Imat će što vidjeti, rekla je i odgovorila na kritike da se sve to pretvorilo u cirkus.

- Puno stvari se može nazvati cirkusom pa i sam njegov ispraćaj ako ćeš gledati s ove negativne strane i to je isto neka vrsta cirkusa. To su spontane stvari. Mi ne možemo ljudima reći, možete doći ili ne možete doći. Svatko ima pravo doći. Na koncu, ovo se radi zbog 30 tisuća ljudi koji dođu. Pa sad tko ne voli, ne mora doći. Neka komentiraju, ja ne čitam, to me ne interesira, rekla je Vesna Dragojević. Otkrila je i kada izlazi Oliverov posthumni album, kojeg će u ponedjeljak najaviti novi singl "Vrime".

- Album je gotov već skoro tri godine jasan. Evo, sad je došao spot. Toni Mijač je radio ovih zadnjih petnaest dana jedva smo ga uhvatili, svi su nešto zauzeti. I sad sam vidjela spot koji je fantastičan i bit će promocija na koncertu, rekla je.

Podsjetimo, glazbeni producent ovogodišnjeg koncerta "Trag u beskraju" 29. srpnja je Ante Gelo, dugogodišnji Oliverov prijatelj i suradnik, koji će kroz ovaj glazbeni hommage voditi sve ljubitelje lika i djela neponovljivog Olivera. Impresivna lista glazbenika ove godine će okupiti neka od najvećih imena hrvatske glazbene scene, a na glavnom koncertu pjevat će Zorica Kondža, Jelena Rozga, Petar Grašo, Giuliano, Dalmatino, Tomislav Bralić i klapa Intrade i Martin Kosovec.

