Veljača: Stavim sliku svog tate na Noćnom maršu za Dan žena i dobijem poruku nekog imbecila

Na Međunarodni dan žena održan je Noćni marš u Zagrebu i to petu godinu za redom. Scenaristica i jedna od pokretačica pokreta #spasime, Jelena Veljača objavila je fotografiju uz koju je napisala da je i njezin tata bio na Noćnom maršu, najvažnijem prosvjedu za prava žena. Poruka koju je dobila od jednog pratitelja na Instagramu šokirala je Jelenu i podijelila je tu poruku sa svojim pratiteljima.

- Dakle ja stavim sliku svog tate na noćnom maršu za Dan žena i ovo je poruka nekog imbecila. Ugasimo internete - napisala je Veljača i objavila presliku poruke u kojoj piše:

- Ništa bez ćaće, je l' svaka čast onoj koja ima oslonac, a i ne bi ni bila tu di jesi danas kao prvo bez njegove pomoći. A vrlo vjerojatno i pomoći muškaraca s kojima si bila u vezama i brakovima, nismo sve tako balave da se ne sjećamo s kim si sve bila u vezi i u koje ključno doba sapunica, scenarija itd. Misliš da bi baš ti bila tamo neka glumica da nisi istodobno bila i djevojka redatelja. Sada jesi samo PR i lijepo lice tamo nekih udruga koje više ni same ne znaju za što se bore, ajde razumljivo, ali zapitaš li se nekad koje licemjerje prodaješ nekim svojim izjavama i poredbom svog života. Postala si jedna od onih koje ženama guraju da moraju sve, a ne da mogu ono što žele, pa makar to bila samo jedna stvar. Ali na kraju krajeva, očito i ti ne možeš sve, barem si na području brakova kiksala. I Inače, sve najbolje tebi kao ženi i tvom djetetu, ali ovako prodaješ demagogiju ženama bez mozga, al eto i to je posao valjda te plaćaju pošteno.

Foto: Instagram