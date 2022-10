Vedrana Rudan: Nikolina Pišek nikad nije bila žrtva, nju ne treba ni žaliti ni braniti

Spisateljica Vedrana Rudan gostovat će na beogradskom Sajmu knjiga te će u subotu na štandu "Lagune" razgovarati sa svojim čitateljima te predstaviti svoj roman "Doživotna robija". Tim povodom je za srpski Kurir pričala o književnosti, ratu u Ukrajini, predsjedniku Zoranu Milanoviću, a jedno pitanje bilo je vezano i za Nikolinu Pišek.

Novinarsko pitanje je sugeriralo kako ju feministice ne vole te kritiziraju njezine stavove, a nedavno se našla na udaru kritike nakon što je otvoreno rekla što misli o situaciji u kojoj se našla Nikolina Pišek poslije smrti supruga, a Vedrana Rudan je na to za Kurir odgovorila:

- Nisam na mrežama tako da pojma nemam što se tamo dešava. "Feministkinje" me "ne vole"? Zašto bi me voljele? Ne volim ni ja njih, ako su vaše "feministkinje" poput naših. Alapače opsjednute sobom koje su uvijek spremne pomoći "siroticama" koje to nisu. Nikolina Pišek nikad nije bila žrtva. Ona je hrabro nešto što zna što hoće i kako se toga dočepati. Nju ne treba ni žaliti ni braniti. Gdje su bile i gdje su vaše "feministkinje" kad se trebalo suditi vašim "uglednim" zlostavljačima i silovateljima? Mislim na one odvratne političare. Jesu li demonstrirale, prozivale suce i sutkinje? "Nevini" dvojac, zapravo dvojica odvratnih mužjaka, dobili su podršku medija i institucija. Feministice bi trebale biti žene koje se bore za ženska i ljudska prava. Ne preko portala. Sviđaju mi se ove žene koje su zbog vaše najnovije silovateljske zvijezde izašle na beogradske ulice. Te su žene na pravom putu. Treba pokazati stav i bijes. I učiniti sve da se pomogne prebijenim i silovanim ženama koje nemoćne i siromašne same sebi ne mogu pomoći. Nisu sve žene žrtve. Ima i dobrih glumica.

