Većinu Britanaca ne zanima krunidba kralja Charlesa, ali će sudjelovati u proslavama

Većina Britanaca nije zainteresirana za krunidbu kralja Karla, iako su mnogi rekli da bi je ipak mogli gledati ili sudjelovati u svečanostima, pokazuje anketa YouGov-a.U anketi na više od 3000 odraslih osoba provedenoj ovog mjeseca, 35 posto ih je reklo da im “nije previše stalo” do povijesnog događaja, a 29 posto reklo je da im “uopće nije stalo”.

Nekih 24 posto ljudi reklo je da im je stalo "prilično", dok je samo 9 posto reklo da im je stalo "veoma".

Unatoč tome, značajan dio, 46 posto, rekao je da će vjerojatno gledati krunidbu ili sudjelovati u povezanim proslavama.

Apatija oko krunidbe osobito je visoka među mlađim dobnim skupinama, pri čemu 75 posto ljudi u dobi između 18 i 24 godine kaže da im nije stalo do tog događaja, a isto misli 69 posto onih u dobi između 25 i 49 godina.

Čak i među starijima od 65 godina, demografskom skupinom koja je najviše naklonjena kraljevskoj obitelji, 53 posto je reklo da im nije stalo “jako” ili “uopće”.

Inače, krunidba će trajati tri dana, odnosno od 6. do 8 . svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su ranije dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

Ranije je objavljeno da bi trebala biti nešto skromnija nego prijašnje. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine. Kralj će sjediti u krunidbenoj stolici i zaklet će se da će biti 'branitelj vjere'. Tada će mu na glavu staviti krunu svetog Edwarda te tako službeno postaje kraljem. Camilla će preuzeti titulu kraljice supruge te će njoj na glavu staviti krunu kraljice Elizabete. Princ William na krunidbi će biti službeno imenovan princem od Walesa.

Palača je ranije objavila i službeni amblem koji će se koristiti za proslavu krunidbe britanskog kralja Charlesa III., a dizajn odaje počast monarhovoj dugogodišnjoj kampanji za zaštitu okoliša. Amblem prikazuje floru iz sve četiri nacije koje čine Ujedinjeno Kraljevstvo - englesku ružu, škotski čičak, narcis iz Walesa i sjevernoirsku djetelinu, čime se odaje počast kraljevoj ljubavi prema prirodi, priopćila je Buckinghamska palača. Korištene su boje britanske zastave: crvena, bijela i plava. "Dizajn je inspiriran ljubavlju kralja Karla prema planetu, prirodi i njegovom velikom brigom za prirodu", rekao je dizajner Jony Ive. "Amblem govori o optimizmu proljeća i slavi početak ovog novog razdoblja za Ujedinjeno Kraljevstvo."

Uz krunidbu održat će se proslave, uključujući tradicionalne procesije, glazbeni koncert u dvorcu Windsor, ulične zabave, svjetlosne predstave i volontiranje zajednice, priopćila je Buckinghamska palača. No, britanski mediji sada pišu kako će se ipak dogoditi jedna razlika kod pomazanja. Naime, kralj Charles III. mogao bi postati prvi monarh u britanskoj povijesti koji će biti javno pomazan na svojoj krunidbi u još jednom prekidu tradicije, pišu mediji o svojim saznanjima iz palače. U prethodnim krunidbama, trenutak u kojem nadbiskup Canterburyja svetim uljem pomazuje ruke, grudi i glavu suverena nije viđen u javnosti ni pred kamerama. Kada je Elizabeta II. pomazana za britansku kraljicu, iznad njezine glave je stajao baldahin od zlatnog platna, a televizije koje su prenosile krunidbu na nekoliko sekundi su zamračile sliku. Razlog ovakvoj tajnovitosti ovog postupka jest u tome što se pomazanje monarha smatra najsvetiji čin krunidbe koji javnost ne smije vidjeti te je time ujedno i najmisteriozniji čin same svečanosti. Ako se ovo pokaže istinitim, to bi bio još jedan od prekinutih običaja koje je Charles najavio u svojoj vladavini.

