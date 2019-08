Večernji nagrađuje kinoulaznicama i poklonima iz filma "Bilo jednom... u Hollywoodu"!

Dugoočekivani deveti film Quentina Tarantina stigao je u kina! Ovoga puta Tarantino nas zove da posjetimo kasne šezdesete i zlatno doba Hollywooda u filmu prigodna naziva – “Bilo jednom… u Hollywoodu", a to je poziv koji se ne odbija.

"Bilo jednom… u Hollywoodu" prava je hollywoodska priča o jednom glumcu i njegovu kaskaderu koji kreću na put kako bi pronašli svoje mjesto pod suncem u filmskoj industriji. Njihovo putovanje odvija se na vrhuncu hipijevskog Hollywooda, davne 1969. godine u Los Angelesu.

Foto: Promo

Glavni likovi u filmu Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), bivša zvijezda jedne vestern TV serije i njegov dugogodišnji dvojnik Cliff Booth (Brad Pitt) u vrijeme zadnjih trzaja zlatnog Hollywooda bore se za svoj uspjeh u svjetskoj prijestolnici filmske industrije koju više ne prepoznaju. Ali Rick ima poznatu susjedu – Sharon Tate (Margot Robbie)...

Večernji list je za svoje čitatelje pripremio kinoulaznice i prigodne darove, a sve što trebaš jest odgovoriti na naše nagradno pitanje.

Najkreativniji će osvojiti sljedeće nagrade:

nagrada - 3x2 kino ulaznice u Cineplexxu u City Centeru One Zagreb ili Split. nagrada - Sunčane naočale nagrada - Majica nagrada - Šalica nagrada - Šilterica nagrada - Ukrasne kocke nagrada - Privjesak

Foto: Promo

Nagradni natječaj traje do četvrtka 22. 8. do 12 sati, a sretne dobitnike objavit ćemo u četvrtak 22. 8. u 14 sati.

Dobitnici kinoulaznica nagradu mogu iskorisiti do 1.9.2019. u terminu po vlastitom izboru u kinima Cineplexxa u City Centru One East u Zagrebu ili u City Centru One Split.

Film je u kinima i IMAX-u od 15. kolovoza