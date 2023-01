Već 12 dana traje potraga za glumcem Julianom Sandsom, oglasila se i obitelj: 'Zahvaljujemo svima'

Već 12 dana traje potraga za glumcem Julianom Sandsom (65), zvijezdom filmova 'Soba s pogledom' i 'Warlock'. Sands je krenuo na planinarenje u južnoj Kaliforniji i od tada mu se gubi svaki trag. Njegova obitelj sada se oglasila na društvenim mrežama i objavila službenu izjavu kojima su zahvalili svima koji pomažu u potrazi za nestalim glumcem.

- Od srca se zahvaljujemo suosjećajnim članovima odjela okruga San Bernardino, koji koordiniraju potragu za našim voljenim Julianom te svim herojskim timovima za potragu koji se bore s teškim uvjetima na zemlji i u zraku kako bi Juliana vratili kući - stoji u izjavi.

As we enter day 11 of the search for Julian Sands on Mt. Baldy, we are reminded of the sheer determination & selflessness of all of the people who have aided in this search. We will continue to utilize the resources available to us. The family would like to share this statement: pic.twitter.com/owO2o97f16