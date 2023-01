Annamaria Đumbrek je harala dance scenom, a danas je fitness njezin život: 'Pjevam samo ispod tuša'

Nema tko devedesetih nije plesao uz hitove bivše dance zvijezde Annamarie Đumbrek (47) "Novi svijet", "Svoja ili ničija" i "100%", no prije kraja tog desetljeća iznenadila je i fanove i sebe ne samo odlaskom sa scene već i preseljenjem u Italiju. Annamaria od 1999. godine živi u sjevernoj talijanskoj pokrajini Emiliji-Romagni, u gradu Riminiju, a toliko je već dugo ondje da se više i ne osjeća kao stranac u tuđoj zemlji. Potpuno se posvetila obitelji i karijeri u fitnessu. A mi smo joj se odlučili javiti i pitati koliko je sretna sa svojim talijanskim životom, kako se sjeća vremena kada je vladala hrvatskom dance scenom i bi li sve to ponovila, ili možda nešto mijenjala.

Fitness influencerica

- Jako sam zadovoljna mojim životom jer sve ono što sam zamislila i zaista željela, prije ili kasnije sam uspjela ostvariti. Ponekad nije bilo lako ali ja se ne predajem lako ako su snovi u pitanju. Ono što me uvijek „spašavalo“ je što uvijek uspijem vidjeti pozitivnu stranu - javila nam se veselo. Annamaria se 2019. godine u tajnosti udala za dugogodišnjeg partnera Alana Stocca (40) s kojim ima kći Virginiju, a osim privatnog, veže ih i posao. Naime, par zajedno vodi dva fitness studija za osobne treninge, kao i "Miss Anne Fit studio", fitness studio specijaliziran za žene. - I dalje se bavim fitnessom. Za vrijeme pandemije smo bili zatvoreni 18 mjeseci, ali s obzirom da smo već radili online, i da je moja platforma Miss Anne Fit već funkcionirala, nismo imali većih problema - objasnila je. A osim studija, Annamaria uspješno ima i online biznis, te je svoj fitness posao preselila i na Instagram platformu gdje je postala i više nego relevantan fitness influencer. - U mojem užem timu nas je devet, što osobnih trenera, što social managera, programera, marketing tima, plus vanjski suradnici - dodala je.

Foto: Privatna arhiva

Inače, Annamaria se bavi fitnessom od kada zna za sebe. A mnogi se sjećaju i da je njezina karijera u Hrvatskoj počela u plesnoj skupini Tihane Škrinjarić. - Još dok sam se bavila plesom često sam trenirala, ali profesionalno kao instruktorica pilatesa, pole dancea i body flyinga počela sam prije petnaestak godina. I na kraju specijalizacija za osobnog trenera prije 12 godina. I zadnju specijalizaciju za internacionalnog osobnog trenera u "FIF-i" (Federazione Italiana Fitness) i "EFA-i" (European Fitness Association) - kazala je. Bavi se, dakle, pole danceom (plesom na šipki), bodyflyingom, pilatesom i funkcionalnim treningom, a u svojim studijima druge trenira u ovim disciplinama. - Više od svega kroz moju metodu Miss Anne Fit ciljanu za žensko tijelo, kritične točke i ženski metabolizam - pojasnila je.

Foto: Privatna arhiva

Annamaria se u Italiju preselila zbog Talijana i filozofa Lucea Valentinija kojeg je upoznala na Hvaru. U braku su bili 13 godina i imaju 13-godišnjeg sina Leonarda. Ne žali ni trenutka, kaže, a u Hrvatsku se trudi doći barem dvaput godišnje "da napuni srce". Djeca joj, kaže, hrvatski dosta razumiju, no tečno pričaju samo talijanski i engleski. Ali želja joj je da na hrvatskom porade više. U životu je puno naučila, a ponajviše to da nikad ne zna gdje će je odvesti. Iako joj nedostaje domovina, pogotovo "voljeni Zagreb", suprug i djeca naviknuti su na talijanski način života. - I ja sam u Italiji već 24 godine, duže nego što sam živjela u Hrvatskoj i sigurno ne bi bilo jednostavno vratiti se - kazala je. Iako sada više ne pjeva profesionalno, osim po tušem, nije stala s glazbom odmah po preseljenju u Italiju. 2006. godine snimila je zadnji album i to na engleskom, “No Side Effect”, koji je imao veliki uspjeh čak i u Indiji. A imala je i jazz bend "Miss Ann & The Band", s kojim je nastupala u Italiji, no zbog poslovnih i obiteljskih obaveza nije mu se mogla posvetiti.

Ne žali ni za čim

- Zadnji puta kad sam pjevala profesionalno, provela sam puno vremena izvan kuće snimajući i promovirajući zadnji album na Azijskom tržištu. Nakon što mi se rodio sin nisam više htjela provoditi puno vremena daleko od obitelji. I eto, fitness je pobijedio jer je bio jedna od mojih velikih strasti i za razliku od glazbene karijere, je mirniji i stabilniji kao ritam života - pojasnila nam je svoje odluke. Ali kaže da bi ponovila sve još "2-3 puta. Bila sam jako mlada, bilo je zabavno i bavila sam se prekrasnim poslom u kojem sam uživala!"

30.11.1995., Zagreb, Hrvatska - Pjevacica Annamaria Djumbrek. Photo: Sinisa Hancic/PIXSELL Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

U to se vrijeme družila s Ninom Badrić, Ellom, Divasicama, a najviše vremena provodila je sa svojim plesačicama koje su je pratile na svim koncertima i turnejama. - Mislim da je taj period života bio divan. I dan danas se vidimo svaki put kad sam u Zagrebu i ostale smo jako bliske i vezane zauvijek. Sad smo si vjenčane i krsne kume! - priznala nam je. Iako ona svoje pjesme više ne sluša, djeci ih je jednom pustila. Oni samo žele da je majka sretna jer kad je ona sretna, smije se Annamaria, manje ih stresira. - Mislim da kad bih se odlučila vratiti pjevanju, u obitelji bih imala prve fanove i podršku - dodala je. U svom životu bi promijenila samo to da nagovori svoju preostalu obitelj u Hrvatskoj da se presele kod njih u Italiji, a na svemu ostalome je, kaže, jako zahvalna, pa čak i na manama.

VIDEO Jeremy Renner otpušten iz bolnice nakon teške nesreće koju je doživio: 'S obitelji kod kuće'