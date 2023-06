Uvijek elegantna: Vanna (52) je nastupila u Vodicama i pokazala fantastične noge u haljinici

Sinoć je u Vodicama započeo jubilarni 15. CMC festival, a na prvoj večeri festivala nastupila je i Vanna (52) koja je proglašena 'CMC izvođačicom godine'. Pjevačica se za tu priliku odlučila obući kraću crno-zelenu haljinu te sandale na visoku petu.

Vanna je pokazala svoju fantastičnu liniju i elegantne noge kojima privlači pozornost. Pred punu vodičku rivu, Vanna je stigla u pratnji supruga, filmskog producenta Andrije Vrdoljaka. On ju je držao za ruku dok se nije popela na pozornicu, a odgledao je i cijeli nastup.

09.06.2023., Vodice

Inače, glazbenica trenutno radi na novom albumu, a nedavno je objavila i jednu od pjesama koje će se na njemu naći. Pjesma 'Kriva nota' objavljena je sredinom svibnja, a Vanna je sama napisala stihove i glazbu te time nastavila uspješan niz novijih kantautorskih pjesama kojima nalazi put do vjernih poklonika svoje glazbe, a istodobno uspijeva zaokupiti pažnju i sasvim nove publike.

'Kriva nota' naći će se s hitovima 'Puna memorija', 'Pjesma o tebi', 'Želja' te još nekoliko neobjavljenih pjesama na Vanninom novom studijskom albumu koji očekujemo krajem ove godine u izdanju diskografske kuće Croatia Records. Velika novost je da Vanna prvi put autorski potpisuje sve pjesme s albuma što ga izdvaja od svih njenih do sada objavljenih nosača zvuka.

Dodajmo i da glazbenici osim na poslovnom planu, sve blista i na onom obiteljskom. Sa suprugom Andrijom u braku je 25 godina, a zajedno imaju kćer Janu (22) i sina Luku (26). Pjevačica i njezin suprug od samog su početka donijeli odluku da će svoj privatni život, kao i svoju djecu držati dalje od očiju javnosti sve dok ne odluče drugačije.

- Nekako riječi 'trud' i 'napor' ne vežem uz brak, zvuče mi kao da govorimo o nekom teškom psihofizičkom iscrpljivanju, a ja to tako ne doživljavam. Trud i napor ulažem u svoju karijeru, ali nemojte me previše ozbiljno shvatiti po tom pitanju... Ne zanimaju me previše odnosi između drugih ljudi, ono što je nekome idealan odnos meni djeluje neprihvatljivo, a nekome bi moj stil bio grozan. Generalno, ljudi možda previše očekuju od drugih, a premalo od sebe - kazala je Vanna u jednom intervjuu.

Otkrila je i je li se njezin suprug promijenio tijekom braka. 'On je i dalje - taj! To je jedino važno', istaknula je Vanna.

Ispričala je i koliko je truda uložila u odgoj sina i kćeri. Zahvaljujući njima, stalno je skladu s trendovima.

- Želim vam zapravo reći da je od one situacije kad probdijete noć u strepnji zbog temperature do situacije kad shvatite da rečenica: 'Vjeruj mi, mama, znam što radim' stvarno uvjerljivo zvuči, prijeđen dug i izrazito kompleksan put koji vrijedi svake sekunde uložene ljubavi, truda, žrtve i svega ostalog. Sa zgodno posloženim izgledom se rodiš ili ne, i bolje je kad se tako posloži, ali sve ostalo je - objasnila je.

