Vampirica Olja pozirala kao časna pa ju napali, nije štedjela riječi: Ne smeta vam što se krije iza takve slike

Splićanka Olja Einfalt (37) koju ćemo uskoro gledati u 13. sezoni "Ljubav je na selu" na Instagramu je objavila niz fotografija na Uskrs u outfitu časne sestre. Dio pratitelja ju je prozvao da se nedolično ponaša pozirajući ulicama grada pod Marjanom pa je tako odlučila uzvratit.

Foto: Instagram

"Vidim mnoge smeta moj outfit - a ne smeta vam, i ne vidite mnogi što se krije iza takve slike! Poljubac svima, nadam se da uživate u vašim domovima za blagdane", napisala je Olja, akademska slikarica, dizajnerica i vlasnica brenda Skandal.

Njezini performansi često izazivaju trnce na koži; visjela je u hladnjači s govedinom, bacila se u rijeku u vjenčanici, spavala u lijesu i 'pila' krv...

Publika ju je upoznala u kulinarskoj emisiji "Večera za 5 na selu", a sada će probati pronaći ljubav na selu.

Kreativna kreatorica nakita može se pohvaliti dosegom svoje kreativnosti.

Nakit koji Olja dizajnira ima svoje kupce u Americi, a svoj put do hrvatskih kupaca također polako pronalazi, a Olja misli da našim ljudima možda nedostaje hrabrosti za tako odvažne komade nakita. Njezin nakit u svom spotu nosila je i Andrea Šušnjara, a Olja je otkrila s kim bi s estrade voljela surađivati. - S Andreom sam puno radila. Napravila je za splitsku sredinu jedan veliki odmak. A od muških s kim bi voljela surađivat. Mislim da bi za mene bio najbolji Thompson. Zato što je on onako hrabar, on je popularan, on ima taj neki rock stil i stvarno bi bilo inspiracija s njim surađivati - kazala je Olja prošlog listopada.

VIDEO Pogledajte epizodu našeg podcasta s Albinom Grčić