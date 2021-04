Ne štede ju! Prva dama SAD-a na udaru kritika zbog čarapa: 'Ovo izgleda jeftino. Kako joj nije neugodno?'

Prva dama SAD-a Jill Biden (69) postala je meta mnogih komentara nakon što se na službenom događaju pojavila u čarapama koji su mnogi procijenili kao neukusne i nedostojne za predsjednikovu suprugu.

Naime, na letu iz Kalifornije do Washingtona nosila je suknju koja je sezala iznad koljena i čarape s uzorkom, a mnogi su mišljenja da "takav mladenački imidž nije u skladu ni s Jillinim godinama ni funkcijom".

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL U.S. First Lady Jill Biden deplanes upon arrival at Andrews Air Force Base in Maryland U.S. First Lady Jill Biden deplanes upon arrival, after returning from a visit to California, at Andrews Air Force Base in Maryland, U.S. April 1, 2021. Mandel Ngan/Pool via REUTERS POOL

- Ovo izgleda jeftino... Kako joj nije neugodno? Definitivno je prestara za ovakav stil odijevanja! Mora da je pobrkala praznike, možda je mislila da je Noć vještica! Za dodatnih 29,99 dolara mogla je upotpuniti svoj kostim i prikladnom metlom... U svakom slučaju, u 70-oj se ne nose mrežaste čarape i onakve čizme! Bože dragi, pa izgleda kao Madonnina baka! - žestoko su je napali tviteraši, a pojedini su je odlučili usporediti s bivšom prvom damom Melanijom Trump (50) kazavši da bi ona u istim čarapama izgledala puno bolje.

- Melania definitivno ima noge za njih, a ne stara Jill Biden! Ovo je odvratno! Čitav stajling je potpuni nered. Minica? Sve crno? Odjeća je ružna za ženu bilo koje dobi - bili su uporni u svojoj kritici, a Jillini fanovi su im poručili da su ljubomorni.

- Ona uopće ne nosi mrežaste čarape, nego čarape s uzorkom i izgleda sjajno! Hrabro je birala garderobu i odlično joj pristaje! Prekrasna je, a vi ste ljubomorni! Ne mogu vjerovati kolika frka se digla zbog čarapa Jill Biden. u 2021. godini! Konzervativci očito gube razum. Ivanka (Trump) nosi ih cijelo vrijeme i za nju se govori da ima stila, a po prvoj dami pljujete - kazali su u raspravi te se zauzeli za Jill.

