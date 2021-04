Preminuo pjevač Predrag Živković Tozovac: Nedavno je oženio 20 godina mlađu, ali izgubio je bitku s koronom

Poznati srpski pjevač Predrag Živković Tozovac preminuo je u 86. godini života nakon više tjedana borbe s koronavirusom, javlja Blic koji je u razgovoru s njegovim kumom potvrdio tužne vijesti.

"Na žalost, nije izdržao, koronavirus ga je potpuno dotukao", rekao je za srpske medije.

Kao pjevač bio je aktivan posljednjih šest desetljeća i mnogi su ga smatrali doajenom srpske narodne glazbe. Bio je skladatelj, tekstopisac, harmonikaš i pjevač narodne i folk glazbe, a njegove najpoznatije pjesme su "Tražiću ljubav novu", "Vlajna", Jesen u mom sokaku" i hit "Ti si me čekala".

Živio je i radio u Beogradu, a rodio se 22. siječnja 1936. godine u mjestu Kraljevo u Srbiji. Početkom ove godine odlučio je oženiti svoju dva desetljeća mlađu dugogodišnju partnericu Emiliju Mimu nakon 40 godina veze. Iako je sreću htio sačuvati samo za njih, tek kad su fotografije procurile na društvenim mrežama odlučio je priznati da su uplovili u bračnu luku.

Foto: Instagram/Široki/Hercegovina.info

- Nema to veze s godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovjek, s dvadeset godina. Brak tada nije uspio. Živim s Emilijom, koju najljepše volim četrdeset godina. Imao sam jednostavno želju da okrunim jedno zajedničko vrijeme života u ljubav. To je jedini razlog, kazao je Tozovac za Blic i dodao kako mu je žao da zbog pandemije nije mogao imati veliku svadbu.

Kazao je da je bilo veselo i vrlo emotivno za njega te su zbog korone sve to učinili u intimnoj atmosferi u stanu.

- Došao je matičar s kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju, kazao je glazbenik tada kojem je to bio drugi brak.

S bivšom suprugom, prema njegovim riječima, nije ostao u kontaktu.

- Ne znam o toj ženi ništa, živi s obitelji u Americi. Bio sam vrlo mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se poslije nekoliko godina, danas nemam kontakt s njom, rekao je u jednom intervjuu Tozovac.

