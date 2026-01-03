Bivši nogometaš Dinama bio je u turbulentnoj vezi s našom manekenkom, a sad sa oženio za misterioznu brinetu

Samo nekoliko mjeseci nakon što je javnost saznala za njihovu vezu, bivši nogometaš Dinama i Lokomotive, Lirim Kastrati, iznenadio je pratitelje vjenčanjem s lijepom Sarom Hajrullahu. Sretnu vijest podijelila je upravo Sara na svom Instagram profilu, objavivši seriju fotografija s intimne ceremonije. Uz jednostavan i jasan natpis "Mr&Mrs.Kastrati", otkrila je da su ona i dvadesetpetogodišnji nogometaš izrekli sudbonosno "da" na samu Novu godinu, simbolično zakoračivši u novo životno poglavlje s početkom nove godine.

Fotografije koje možete vidje OVDJE otkrivaju detalje elegantnog, ali privatnog vjenčanja u matičnom uredu. Mladenka je blistala u profinjenom bijelom sakou, a cjelokupni dojam zaokružila je buketom crvenih ruža. Mladoženja se odlučio za klasično tamno odijelo. Da je ovaj korak shvatila ozbiljno, Sara je pokazala i time što je odmah nakon objave promijenila prezime na Instagramu iz Hajrullahu u Kastrati.

Lirim Kastrati, albanski nogometaš koji trenutno igra kao napadač za klub Vllaznia, dobro je poznat hrvatskoj javnosti. Svoju karijeru u Hrvatskoj gradio je u Lokomotivi i Dinamu, a osim po nogometnim vještinama, medijske stupce često je punio i svojim turbulentnim ljubavnim životom. Njegova veza sa Sarom bila je pravo iznenađenje, s obzirom na to da je postala javna manje od dva mjeseca prije vjenčanja. Lirim je tada objavio zajedničku fotografiju uz emotikon srca, čime je potvrdio nagađanja o novoj ljubavi. Čini se da je par odlučio ne gubiti vrijeme te su svoju ljubav vrlo brzo okrunili brakom, pokazujući da su sigurni u zajedničku budućnost.

Prije veze sa Sarom, Kastrati je bio u dugogodišnjoj i vrlo turbulentnoj vezi s hrvatskom manekenkom Anđelom Šimac, s kojom ima i trogodišnju kćer. Njihov je odnos bio pun uspona i padova, a konačni prekid dogodio se u travnju 2025. godine. Manje od godinu dana nakon tog burnog razdoblja, nogometaš je pronašao sreću u zagrljaju nove odabranice i odlučio se na veliki korak, ostavljajući prošlost iza sebe. Vjenčanje sa Sarom za mnoge je stoga jasan znak da je Lirim spreman za mirniji i stabilniji život.

Objava o vjenčanju izazvala je lavinu reakcija na Instagramu, a komentari su se nizali jedan za drugim. Pratitelji i prijatelji para uputili su im brojne čestitke i lijepe želje za budućnost. "Urime, u trashëgofshi", što na albanskom znači "Čestitamo, ostarjeli zajedno", bila je jedna od najčešćih poruka. Među komentarima su se mogle pročitati i poruke poput: "Čestitke, ljepotice, neka vas prati sreća cijelog svijeta" i "Čestitke, srce, budite uvijek sretni". Velik broj pozitivnih reakcija pokazuje da su pratitelji s oduševljenjem dočekali vijest o novom poglavlju u životu mladog para.