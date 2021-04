Maja Šuput pokazala personalizirane poklone koje je dobio njezin sin Bloom

Puno lijepih i personaliziranih poklona stiglo je ovih dana na adresu pjevačice Maje Šuput, ali pokloni ovaj put nisu bili za nju nego za njenog 20 dana starog sina Blooma. Pjevačica je na Instagram storyju objavila kako je njezin dobio dekicu na kojoj je njegovo ime, kao i jastuk za bebe na kojem je njegovo ime i koji se posebno svidio Maji pitala je imaju li takav i za odrasle.

- Bloom šalje puse i zahvaljuje se - poručila je Maja svima. Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov već su prije rođenja sina odlučili kako mu neće dati tradicionalni ni domaće ime, a kad su otkrili da se maleni zove Bloom njezine obožavatelje je zanimalo i značenje ovog imena, pa je Maja dala opširno objašnjenje što se sve krije iza imena njezinog sina jer su mnogi bili uvjereni da je ime dobio po glumcu Orlandu Bloomu, dok su drugi bili uvjereni kako je dobio ime po liku iz crtića Winx.

- Ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeova rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači ''Zlatno Srce'' (''Heart of Gold''), ''Zmajev Plamen'' (''Dragon Flame''). U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao ''ustajanje''. I na kraju treba dodati i to da riječ ''bloom'' osim cvijeća, označava i čelik - objasnila je Maja.