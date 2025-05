Valentina prešla u vodstvo, a Milica se napokon najela: 'Savršenstvo, fantazija'

Četvrti dan finalnog tjedna sezone 'Večeri za 5' s kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog' kuhala je Dubrovkinja Valentina. Za svoju večeru je osvojila 38 bodova i prešla u vodstvo. Valentina je pripremu započela glavnim jelom nazvanim 'Non avranno fame', junećim šniclama u umaku od korjenastog povrća i vina s njokima za prilog. Slijedila je priprema cheesecakea sa šumskim voćem u čašama, deserta koji je nazvala 'Incantesimo'. Na kraju je pripremala predjelo 'Divertimento per la squadra', hladnu platu i uštipke s kajmakom.

„Mislim da bi bilo fer da se kuša hrana koja je skuhana, čak i ako to ne voliš, ali ja ne mogu jednostavno prijeći preko tih nekih okusa i voljela bih da sve jedem i da tako ispoštujem domaćicu, ali moj organizam to ne dopušta“, rekla je Milica. Djevojke su u kombiju razgovarale o tome kako očekuju dobru večeru kod Valentine, a put nije mogao proći bez prepucavanja Selme i Milice.

Djevojke su se smjestile za stol i nazdravile dobroj večeri, a Nina je rekla: „Kad nas je ugostila djelovala je sretno, ali umorno. Kao da joj je laknulo što smo došle.“ Predjelo je posluženo nakon aperitiva i oduševilo gošće, a posebno je zadovoljna bila Milica. „Sve je to tako čisto, uredno, sterilno, napravila je to kao da je baš za mene to radila“, rekla je Milica i dodala: „Sve šutimo, znači, jasno da je preukusno. Valentina, ovo je fantastično! Uštipci fantazija, meso savršeno.“

Glavno jelo također se svidjelo gošćama. Selma je komentirala kako ne podnosi luk i ne voli njoke, ali ipak je bila zadovoljna što je meso bilo sočno. „Okus glavnog jela mi je bio top - premekano meso, mekane njoke, umaka malo previše i nedostajao je kruh, ali inače top“, komentirala je Vanja, a Milica oduševljeno rekla: „Savršenstvo, fantazija, njoke koje nisu ni prekuhane ni tvrde, meso koje se topi, Valentina, rasturila si!“ Selma je komentirala kako se nije najela jer je jela samo meso kojeg joj nije bilo dovoljno, a njoke je prebacila Nini koja je bila sasvim zadovoljna jelom i s užitkom pojela par njoka više.

Desert je stigao pred djevojke i oduševio ih izgledom pa je Vanja rekla kako se ne bi razočarala da takav desert dobije u restoranu. „Okus deserta je bio toliko dobar, volim cheesecake, volim jednostavne deserte“, zadovoljno je komentirala Nina, a Vanja priznala kako bi joj desert bio bolji da je bilo malo više kreme od sira, ali je Valentinu i pohvalila i rekla joj kako vjeruje da bi se mogla baviti kuhanjem i profesionalno.

Selma je, kao i svake večeri, govorila kako je više očekivala od večere, a nije propustila priliku ni skrenuti malo pažnje na sebe nakon deserta praveći se da joj nije dobro od šećera. „Atmosfera nije baš bila najbolja, a Valentina se nije to trudila ispraviti jer je njoj bitno što je skuhala i to je to, ali mogle smo više uživati.“ Nakon večere Valentina je svojim gošćama podijelila poklone, privjeske za ključeve i magnete s fotografijama iz 'Gospodina Savršenog', a onda je slijedilo malo muzike, veselja i pjevanja što je podignulo atmosferu pa se ekipa napokon opustila. Preostalo je ocijeniti večeru. Vanja je Valentini dala deset bodova jer joj je sve bilo odlično osim atmosfere, Nina devet zbog umaka koji nije bio po njezinom ukusu, Milica deset jer ju je napokon netko nahranio, a Selma devet jer joj je, kako kaže, sve bilo nekako napola. Tko će odnijeti pobjedu u posljednjoj ovosezonskoj epizodi 'Večere za 5' - ne propustite pogledati sutra od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na Voyo platformi.