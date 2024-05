Užasno: 19-godišnja glumica završila na aparatima za održavanje života, od sigurne smrti spasila ju je majka

Glumica Mamie Laverock, koja poznata po ulozi u seriji 'When Calls the Heart' završila je na aparatima za održavanje života, nakon što je pala s balkona petog kata zgrade. Mamie ima samo 19 godina. Pad se dogodio 11 svibnja, a njena majka Nicole Compton uspjela je stići na vrijeme na mjesto nesreće kako bi joj spasila život, te je odvezena u obližnju bolnicu. Kako kažu iz bolnice u Vancouveru, njeno stanje još nije stabilno, no pokazuje znakove poboljšanja. Doktori su je nekoliko puta operirali, a zadobila je ozljede opasne po život.

Mnogi njezini suradnici njenoj obitelji pružaju podršku na društvenim mrežama.

- Volim ovu obitelj, slomljeno mi je srce - stoji u objavi jedne kolegice na X-u. Druga je napisala kako je ovo teško vrijeme za sve koji vole Mamie. Laverock je dobila ulogu u ovoj seriji još 2014. godine, a samo godinu dana kasnije dobila je nagradu za najbolju mladu glumicu. Ostvarila je uloge i u projektima kao što su Psych,” “The Hollow Child” i “This Means War” s Reese Witherspoon, Chrisom Pineom i Tomom Hardyjem.

