Lana Jurčević jednim pitanjem zaintrigirala fanove: 'Da nije bio možda...?'

Domaća poduzetnica i pjevačica Lana Jurčević (39) sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama često dijeli novosti iz osobnog i profesionalnog života. Zadnjom objavom na Instagramu dodatno je animirala pratitelje.

Naime, 39-godišnja Zagrepčanka objavila je selfie uz koji je u opis postavila pitanje - Pogodite šta sam radila u subotu? - zagonetno je upitala pjevačica. Naravno, time je pokrenula lavinu komentara u kojima su ljudi nudili dosjetljive odgovore.

- "Gdje god da si bila širila si ljubav oko sebe", "Čemu pogađati kad neće odgovoriti...", "Ošišala šiške?!", "Da nije bio možda koncert?", "Imala si koncert i čuvala malu princezu", "Koncert u Sloveniji" - neki su od pokušaja zaintrigiranih fanova. Dio ih je pogodio, jer je Jurčević u subotu nastupila u Mariboru zajedno s Letećim odredom i Mineom.

Podsjetimo, pjevačica je krajem prošle godine postala majka djevojčice, koju ima s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Roditelji su ime kćerkice odlučili držati u tajnosti, što je izazvalo veliki interes obožavatelja, a Lana je prije nekoliko dana najavila da će ga sada otkriti.

- Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme… to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je tada, a sada je napokon podijelila ime i to kroz snimku tetoviranja s partnerom. Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca… Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

- Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je uz snimku na kojoj se ističe ime "Mayla Lily". U samom videu dodala je i da je ime odlučila tetovirati na podlaktici, jer su je tijekom čuvanja trudnoće na tom mjestu pikali više od 120 puta. "Njeno ime na putu do srca", dodala je.

Sa svojim partnerom i ocem djeteta u vezi je od 2017. godine. Filip vješto izbjegava javnost, a o njemu se zna da je specijalist digitalnog marketinga te direktor Lanine tvrtke La piel. Ipak, u posljednje vrijeme sve češće se može vidjeti na fotografijama koje influencerica dijeli na svojim medijskim platformama.

