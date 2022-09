Uz ovaj jelovnik je Kolinda Grabar-Kitarović istopila kilograme i došla do zavidne linije

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (54) svojim izgledom plijeni pozornost gdjegod se pojavi, i to ne samo zbog pomno odabranih odjevnih kombinacija već i zbog svoje vitke linije.

Smršavjela je bivša predsjednica uz liposukcijsku dijetu koja je pravi hit među poznatim Hrvatima. Plan prehrane osmislio je sarajevski nutricionist Kenan Mandra, a pridržavate li se njegovih jelovnika, brzi rezultati su zagarantirani. Zna to dobro i televizijski voditelj Dalibor Petko koji je naš apsolutni rekorder kad je pitanju liposukcijska dijeta. U samo dva tjedna Petko je izgubio 10 kilograma i istopio 10 centimetara u struku.

– Probao sam razne dijete, no ova je sigurno najbolja. Gubitak kilograma vidi se iz dana u dan i to odmah motivira za dalje. Svako jutro probudio sam se s kilom manje – kazao je Petko. Poznati voditelj na dijetu je nagovorio i svog oca Stjepana koji je postao lakši za impresivnih 26 kilograma. Prehrana na liposukcijskoj dijeti, uz koju možete u dva tjedna izgubiti 7 do 10 posto tjelesne mase, temelji se na povećanom unosu masti i proteina te smanjenom unosu ugljikohidrata.

Piju se proteinski shakeovi, uzimaju aminokiseline te jedu isključivo zdrave namirnice, među kojima su meso, riba i povrće pripremljeni na mediteranski način. U dijetu se kune i Boris Kosmač, urednik, voditelj i vlasnih modnih licencija, koji je na ovom režimu skinuo 12 kilograma u 45 dana.

– Svoju težinu održavam upravo liposukcijskom prehranom koja me naučila kako jesti i kombinirati hranu te kako se ne prejedati – istaknuo je Kosmač.

Strastveni gurman u režimu se odrekao specijaliteta koje je pretežno zamijenio shakeovima te jednim konkretnijim obrokom. – Liposukcijska dijeta temelji se na tri proteinska shakea te večeri koja se sastoji od proteina i povrća – objasnio je Kosmač koji se ovom načinu prehrane vraća čim nabaci koji kilogram.

Na dijetu su kolektivno krenuli i članovi benda Opća opasnost koji su zajedno izgubili 35 kilograma. – Kilogrami su išli dolje nevjerojatnom brzinom. Mijenjali smo baterije na vagi jer nismo vjerovali da je to stvarno funkcionira – kazao nam je Pero Galić jednom prilikom.

Odlične rezultate postigla je i Katja Restović koja je u četiri mjeseca smršavjela 20 kilograma. Poznata redateljica ističe da je ova dijeta nikada nije opterećivala te da se brzo navikla na režim.

– Najveća je posebnost ove dijete jednostavnost te odlični i brzi rezultati – kazala je Restović. Uz istu efikasnu metodu rat suvišnim kilogramima objavili su i Zlatan Zuhrić Zuhra, Halid Bešlić te Suzana Mančić, a rezultati, naravno, nisu izostali.

VIDEO>>Borna Kotromanić oštro o Nikolini Pišek: 'Ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.