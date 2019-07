Usred povratničkog koncerta oplele po bivšoj članici: 'Ona je jadna krava'

Victoria Beckham više puta je izjavila koliko su za nju važne godine u kojima je bila dio Spice girls sastava, ali i da se neće pridružiti ponovnom okupljanju i turneji na koju su krenule preostale članice.

To se, navodno, nije svidjelo ostalim djevojkama, a jedna od njih odlučila je to nezadovoljstvo podijeliti s publikom. Nepoznat izvor za Mirror je izjavio da se Mel C koristila pogrdnim imenima da bi opisala Victoriju, koja nije bila prisutna, prenosi Azra.

"Rekli su nam da moramo ugasiti mobitele kako to nitko ne bi snimio, a zatim je Mel C počela pričati o bivšoj kolegici i, između ostalog, nazvala Victoriju jadnom kravom. Ne mogu reći da je krivim, ali nije bilo lijepo za čuti. Isto tako, Victoria je barem mogla doći na neki njihov koncert kada je već odbila nastupati s njima", priznao je nepoznati izvor.

Foto: Profimedia

Prvi povratnički koncert nije prošao idealno za djevojke iz grupe Spice girls. Melanie B se nakon koncerta zahvalila obožavateljima i rekla da se nada da će ozvučenje biti bolje, a na društvenim mrežama se oglasila se i Victoria Beckham koja je curama poželjela sreću.

Podsjetimo, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm i Geri Horner u svibnju su održale prvi koncert nakon duže stanke i najavile nadolazeću turneju.