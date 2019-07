Bivša djevojka pretučenog Jovice: 'Znam tko je napadač. Bio je na mom koncertu'

Nakon što je u javnost izašla vijest o napadu na bivšeg farmera, Josipa Ćiritovića, iz poznate dokumentarne sapunice, "Ljubav je na selu", o cijeloj situaciji oglasila se i Nikolina Cvek, djevojka koja je boravila na njegovoj farmi za vrijeme snimanja emisije.

"Čula sam za to, znam što se dogodilo i stvarno mi je krivo. Bez obzira na sve, žao mi je dečka i ne želim mu loše u životu, kao ni on meni. Nije u redu da netko iz ljubomore ili zbog čega već je to napravio. Čovjek koji ga poznaje toliko vremena da ga ide tako gušiti i tući, to je jadno", rekla nam je Nikolina.

Podsjetimo, Josip, kojeg javnost poznaje pod imenom Jovica, fizički je napadnut ispred jednog ugostiteljskog objekta u Benkovcu. Incident se dogodio u srijedu, a medijima su ga potvrdili sam Jovica, ali i njegovi prijatelji te policija. Nikolina je priznala da zna o kome je riječ.

Foto: RTL

"Kada sam imala koncert u Benkovcu, došao je sa svojom ženom ili djevojkom, ne znam što mu je. On je pred djetetom od ne znam koliko godina, ne znam kako mi je to Jovica objasnio, njega počeo gušiti", nije se prestala čuditi Nikolina cijeloj situaciji koja se dogodila, koja ne bi više htjela imati koncert u Benkovcu.

"Ne bi više voljela imati tamo koncert. Ne zbog njega, nego zbog ljudi. Ljudi su krivi za neke stvari. Zašto su jadnog dečka išli napadati, ni kriv ni dužan. Mi dobri smo uvijek krivi za sve", razočarano nam je ispričala. O svome odnosu s Jovicom nije puno pričala, ali rekla je da su si dobri i da ju ponekad zna nazvati. Tako je i saznala za napad koji se desio.

"Čuli smo se. Rekao mi je on inače ne bi znala, ja baš ne čitam vijesti puno. Pitala sam ga je li prijavio to. Rekao je da je bio na policiji, jer taj mu je čovjek više puta prijetio. Misli da je pametan, a nije uopće. Još mu je rekao da mu j*** četničku mater", rekla je bivša sudionica spomenutog showa.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Nikolina će ovo ljeto provesti radno i pjevajući, čemu se i veseli.

"Imam par koncerata, sad ću krenuti s gažama. Bit će vruće i radno ljeto, kako smo ga nazvali. Krenut ćemo od Pule, pa više Dalmacija, ali i zagrebačka županija", otkrila je za Večernji.

Cijeli incident je potvrdila i policija kazavši kako je na terasi ugostiteljskog objekta 37-godišnjak je fizički napao 36-godišnjaka. Izrečena je mjera opreza i slijedi optužni prijedlog, poručili su iz policije.