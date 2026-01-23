Marijana Batinić objavila urnebesan video kćeri Roze: 'Blago ulici u kojoj živimo'

Omiljena voditeljica Marijana Batinić podijelila je na svom Instagram profilu video koji je ubrzo postao hit među njezinim pratiteljima. Na snimci njezina mlađa kći Roza iz sveg glasa pjeva legendarni hit Olivera Dragojevića, "Kad mi dođeš ti". Djevojčica se potpuno unijela u izvedbu, a njezina strast i energija zabilježene su u spontanom kućnom videu. Marijana je uz objavu duhovito napisala: - Laku noć i vama uz laganu Rozinu uspavanku - dodavši u zagradi komentar koji je posebno nasmijao sve: - Blago ulici u kojoj živimo - našalila se Batinić.

Osim glazbenog talenta, čini se da malena Roza brzo usvaja i nove riječi. - Nastavlja se. Nova riječ u Rozinom vokabularu - dapače (i sad je ubacuje gdje stigne) - napisala je Marijana, otkrivši kako njezina kći obogaćuje svoj rječnik i koristi novu riječ u svakoj prilici.

Podsjetimo, Marijana Batinić i njezin suprug Matej Pašalić roditelji su dviju kćeri, starije Ene i mlađe Roze, koja je zvijezda ove simpatične Instagram objave. Voditeljica je poznata po tome što rado dijeli trenutke iz privatnog života, balansirajući uspješno poslovne i obiteljske obveze. Njezine objave često su ispunjene toplinom i humorom, zbog čega je i stekla veliku popularnost na društvenim mrežama.

Obitelj je nedavno uživala i na zajedničkom odmoru, a prije ove glazbene točke, Marijana je s pratiteljima dijelila fotografije sa zimovanja u talijanskim Dolomitima. Tada je sa suprugom i starijom kćeri Enom istraživala poznata skijališta poput Sellaronde i Alta Badije, a posjetili su i kulturno-izložbeni prostor najpoznatijeg alpinista na svijetu, Reinholda Messnera. Čini se kako obitelj Pašalić-Batinić svaki slobodan trenutak koristi za stvaranje novih uspomena, bilo na snježnim padinama ili uz glasnu pjesmu u toplini svog doma.