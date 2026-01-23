Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 213
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SIMPATIČNA USPAVANKA

Marijana Batinić objavila urnebesan video kćeri Roze: 'Blago ulici u kojoj živimo'

Marijana Batinić
Foto: RTL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
23.01.2026.
u 18:40

Poznata televizijska voditeljica Marijana Batinić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu podijelivši simpatičan trenutak iz svog obiteljskog doma

Omiljena voditeljica Marijana Batinić podijelila je na svom Instagram profilu video koji je ubrzo postao hit među njezinim pratiteljima. Na snimci njezina mlađa kći Roza iz sveg glasa pjeva legendarni hit Olivera Dragojevića, "Kad mi dođeš ti". Djevojčica se potpuno unijela u izvedbu, a njezina strast i energija zabilježene su u spontanom kućnom videu. Marijana je uz objavu duhovito napisala: - Laku noć i vama uz laganu Rozinu uspavanku - dodavši u zagradi komentar koji je posebno nasmijao sve: - Blago ulici u kojoj živimo - našalila se Batinić. 

Osim glazbenog talenta, čini se da malena Roza brzo usvaja i nove riječi. - Nastavlja se. Nova riječ u Rozinom vokabularu - dapače (i sad je ubacuje gdje stigne) - napisala je Marijana, otkrivši kako njezina kći obogaćuje svoj rječnik i koristi novu riječ u svakoj prilici. 

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Marijana Batinić i njezin suprug Matej Pašalić roditelji su dviju kćeri, starije Ene i mlađe Roze, koja je zvijezda ove simpatične Instagram objave. Voditeljica je poznata po tome što rado dijeli trenutke iz privatnog života, balansirajući uspješno poslovne i obiteljske obveze. Njezine objave često su ispunjene toplinom i humorom, zbog čega je i stekla veliku popularnost na društvenim mrežama.

Marijana Batinić kao na medenom mjesecu: Otkrila zašto na skijanju i njezina mlađa kći
Marijana Batinić
1/8

Obitelj je nedavno uživala i na zajedničkom odmoru, a prije ove glazbene točke, Marijana je s pratiteljima dijelila fotografije sa zimovanja u talijanskim Dolomitima. Tada je sa suprugom i starijom kćeri Enom istraživala poznata skijališta poput Sellaronde i Alta Badije, a posjetili su i kulturno-izložbeni prostor najpoznatijeg alpinista na svijetu, Reinholda Messnera. Čini se kako obitelj Pašalić-Batinić svaki slobodan trenutak koristi za stvaranje novih uspomena, bilo na snježnim padinama ili uz glasnu pjesmu u toplini svog doma.
Ključne riječi
showbiz Oliver Dragojević kći voditeljica Marijana Batinić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!