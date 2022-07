Ukinuta je privremena sudska mjera! Houra i bend mogu nastupati pod imenom Prljavo kazalište

U posljednjih nekoliko mjeseci spor između Tihomira Fileša i Jasenka Houre oko prava na korištenje imena Prljavo kazalište punio je domaći medijski prostor, a nakon privremene mjere i zabrani korištenja imena ''Prljavo kazalište'' i srodnih imena Jasenku Houri i bendu pri javnim pojavljivanjima, priča je dobila svoj nastavak. Naime, kako nam je potvrdio odvjetnik Toni Nogolica koji zastupa Jasenka Houru, privremena mjera je ukinuta.

-Visoki trgovački sud preinačio je odluku Trgovačkog suda. Privremena mjera je ukinuta. Više nema zabrane korištenja imena- kazao je Nogolica, a uzbuđenje nije skrivano ni Jasenko koji je ostao bez teksta.

-Dobio sam i ja informaciju prije par minuta. Ovo toliko dugo traje. Nisam čovjek koji nema riječi, ali sada ne znam što bih rekao. Jučer smo imali koncert i o svemu smo razgovarali. Sve je ovo visilo nad bendom, morali smo slušati sve i svašta. Sada bih se volio vidjeti s ostalim članovima benda, ne moramo govoriti već samo u tišini sjediti- rekao je Jasenko pa dodao:

-Među nama nema zle krvi, ali bilo bi nezgodno da smo morali ići s imenom Houra grupa jer svi znamo da to nismo. Puno hvala svim organizatorima koncerata i nastupa što su radili dodatan posao. Sada moram popiti kavu, sabrati se jer sam stvarno ostao bez riječi- zaključio je Houra.

Menadžer Prljavog kazališta Damir Ramljak Tigar još nam je ranije kazao kako će bend i dalje nastaviti s nastupima, kojih ovog ljeta ima u cijeloj regiji, a sada je potvrdio kako će u Zadru, gdje danas imaju koncert nastupiti pod imenom ''Prljavo kazalište'' te prokomentirao odluku suda za koju kaže da je bila očekivana.

-U Zadru nastupamo pod imenom ''Prljavo kazalište''. Sudska odluka o ukidanju privremene zabrane korištenja imena bila je očekivana. Prljavci su autorski bend, autor je Jasenko Houra. Mi smo odluku poštivali u svim segmentima, nastupali smo pod drugim imenom ili bez imena. Tako smo u Splitu koristili naziv Houra samo kako bi nešto mogli staviti, nismo htjeli da sud određuje kazne, poštivali smo sve- kazao je Damir.

Tihomir Fileš, nekadašnji menadžer i bubnjar benda kazao nam je kako se radi o privremenoj situaciji i mjeri te kako će ishod svega biti poznat već idućeg tjedna.

-Mogu samo reći kako se ovdje radi isključivo o privremenoj situaciji i mjeri,a kako će druga privremena mjera utjecati na ishod svega ovoga,vidjet će se već tokom sljedećeg tjedna.A jedina važna presuda je ona u odvojenom sporu koji tek sada započinje pred istim sudom o zaštiti i povredi vlasništva mog žiga Prljavo kazalište- rekao je Fileš

Jasenko se jučer, prije nove odluke suda obratio fanovima na svom Facebook profilu obratio obožavateljima poručio da nove obavijesti vezano uz nastupe i ostale aktivnosti ne traže na služenoj stranici benda, već samo na njegovim prihvatnim profilima na društvenim mrežama.

- Dragi prijatelji i ljubitelji benda. Ovim putem vas sve obavještavam da informacije vezane uz nastupe benda i ostale aktivnosti isključivo možete dobiti i saznati preko mojih profila (Facebook i Instagram) kao i profila ostalih članova grupe. Što se tiče stranice koja bi vas sve trebala obavještavati te odgovarati na vaše upite, ta stranica više nije povezana niti je osoba koja ju 'vodi' u kontaktu s nama - započeo je Houra i nastavio:

- Ograđujemo se od bilo kakvih objava na toj stranici jer je stvarno sramotno da fan page ne objavi da se grupa pridržava privremene sudske mjere i ne koristi ime na nastupima ili u marketinške svrhe čekajući pošteno odluku Trgovačkog suda. Te jedino što možemo zaključiti je da nažalost stranica služi za čistu manipulaciju.

Houra grupa, kako je bio naziv benda za vrijeme trajanja privremene zabrane, nastupili su na prvom izdanju Fusion festivala gdje su izveli dobro poznate pjesme Prljavog kazališta kazališta poput "Marine", "Heroja ulice" i drugih.

Rješenje o privremenoj zabrani korištenja imena Prljavo kazalište stiglo je početkom srpnja kada sui iz odvjetničkog ureda Kristine Delfin Kanceljak, inače zastupnice Tihomira Fileša potvrdili kako je Trgovački sud u Zagrebu donio odluku.

-Nalaže se da se otkažu sve dogovorene aktivnosti kojima se pružaju usluge glazbenih koncerata, izvedbe glazbe, produkcije zvučnih zapisa i snimanja glazbe pod nazivom Prljavo kazalište i drugim sličnim nazivima- pisalo je u odluci Trgovačkog suda. Privremena mjera bila je uvod u sudski proces o pravu na korištenje imena popularne grupe čije pravo i žig posjeduje donedavni član grupe, menadžer i bubnjar Tihomir Fileš.

Sve do ukidanja mjere, svako korištenje imena Prljavo kazalište na pozornici bilo je podliježemo novčanoj kazni.

-Mi smo se žalili i još uvijek čekamo pravorijek. Do tada se možemo zvati i "Crnih 5" ili ne znam kako... Na Fusionu nastupamo, ali nemamo ime dok se to ne riješi. Naravno, sad organizatori više ne pišu Prljavo kazalište jer riskiraju kaznu, ali i mogućnost da se koncert zabrani. Ne možemo znati, možda se pravorijek donese sutra, pa ćemo od tada ponovno moći koristiti svoje ime. Do tada nemamo ime- rekao nam je tada Jasenko koji je jedva dočekao rasplet, a već će sutra imati priliku nastupati pod imenom ''Prljavo kazalište'' i publiku rasplesati dobro znanim hitovima.

