Uigranoj ekipi 'Supertalenta' pridružuje se jedno poznato lice: 'Osjećam strah, ali to je dobro'

Nakon osam audicijskih emisija od ove nedjelje na Novoj TV počet će emisije uživo u kojima će se tijekom iduća četiri tjedna predstaviti 40 najboljih kandidata koji se bore za ulazak u završnicu showa i titulu sedmog hrvatskog Supertalenta. Točke se marljivo vježbaju, iznenađenja neće nedostajati, ali ni novosti. Iz produkcije su najavili nove elemente koji će najgledaniji zabavni show Nove TV učiniti još zabavnijim i zanimljivijim.

Najveća novost sedme sezone je ta da se već uigranoj ekipi voditelja i žirija od ove nedjelje pridružuje Mia Kovačić i to u jednoj novoj ulozi. Mia će, naime, biti zadužena da gledateljima prenese atmosferu sa samog mjesta događaja u rubrici 'Backstage s Miom' koja će se moći gledati na YouTube kanalu Nove TV.

- Televizijski formati su uvijek bili intrigantni i s te druge strane, iz zapozorja. Sada će gledatelji doista imati mogućnost u stvarnom vremenu biti iza kulisa najgledanije emisije u Hrvatskoj i putem komentara sudjelovati u njoj te biti u kontaktu s omiljenim kandidatima, žirijem, voditeljima, a ja ću u tome biti njihova produžena ruka - govori nam Mia o emisiji koja će zbog emitiranja na digitalnim platformama zasigurno privući još više publike, naročito mlađe populacije.

Foto: Nova TV

Iza Kovačić su već brojni odrađeni projekti i javljanja uživo, no ipak priznaje da osjeća dozu straha i treme zbog 'Supertalenta'. - To je dobro jer znači da si odgovoran i da ti je stalo. Ja svakom novom projektu pristupam sa strahopoštovanjem, a pogotovo ovakvom koji je proizašao iz vlastitog pera - ističe voditeljica koja je s formatom Supertalenta itekako dobro upoznata s obzirom na to da ga je i sama pratila svih sedam sezona.

- Volim pratiti rad mojih kolega, onih ispred, a pogotovo onih iza kamere. Kada ste 13 godina na televiziji postanete kao obitelj. Njihovi uspjesi su i moji - dodaje Mia koja s nestrpljenjem očekuje početak emisija uživo.

- Imam svoje favorite, no sve se sada može promijeniti. Jako puno je zanimljivih točaka, dosta smo i internacionalni tako da osebujnosti i upečatljivosti neće nedostajati ove sezone. Koliko su i točke zanimljive, toliko su zanimljive i priče kandidata - kaže Mia.

Unatoč voditeljskom iskustvu u zabavnim formatima svjesna je da je pred njom zahtjevan zadatak, no ona ističe da se veseli novim izazovima, avanturi, a kao i svako žensko, posebno se raduje i osebujnim kreacijama u kojima ćemo gledati članicu žirija Maju Šuput.

- Veselim se fenomenalnim točkama koje je tim Supertalenta pripremio i s kandidatima razradio, veselim se komentarima žirija, Majinim kreacijama i svim reakcijama gledatelja koje ću ja dobivati u stvarnom vremenu na YT kanalu Nove TV. Zabava je zagarantirana - zaključuje za kraj Mia Kovačić.

