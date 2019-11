Pamela iz Supertalenta opet po svom: 'Što bi dao da si na mom mjestu?'

- Nisam oduševljena svojim nastupom, ja sam to mogla bolje, ali kada čovjek stane pred onoliko ljudi i žiri koji je stručan, onda se uplaši i izgubi, pa nastup ne bude kako je zamišljao - kazala je Pamela Midžić nakon pjevačkog nastupa na Supertalentu kojim nije oduševila žiri.

Midžić je u međuvremenu poslala zahtjev za prijateljstvo Filipu Ratkoviću na Facebooku, mladiću koji kao ni ona, nije uspio šarmirati žiri sa svojim nastupom.

Foto: Instagram

- Jel' ovo znači da sam sad celebrity? - pitao je u anketi na kojoj je priložio Pamelin zahtjev i tajanstveno dodao: "Cool. Sad ću moć' na "Ples sa zvijezdama" kad komedija zakaže"

Nije otkrio je li ga prihvatio, a nas je zaintrigiralo njezino ime na toj društvenoj mreži - Pamela Queen. Naime u opisu profila stavila je znakoviti citat preuzetog iz pjesme Bijelog Dugmeta.

- Što bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive - ukratko je sročila.

Gledatelji emisije dugo će pamtiti Osječanku sa splitskom adresom jer je nakon nastupa javno progovorila o kritikama žirija i okoline, a posebno se osvrnula na najstrožu članicu žirija Martinu Tomčić.

- Naravno da se ne slažem s njom, niti ću ikada, nije da samo meni nije draga nego i većini, nikada neću razumjeti zašto je uopće ona članica žirija. Pravi se previše stručna, a dosta toga nema pojma i nadam se da ovo čita jer ako čita neka zna da ja nikada nisam rekla da nekoga mrzim, niti sam ikada ikoga mrzila, ali nju baš mrzim. Čak i da mi je dala prolaz, moje mišljenje se ne bi promijenilo - rekla je Pamela dodavši da je i samo ime Martina nervira.

Poslala je i posebnu poruku onima koji se šale na njen račun. - Pa zapravo ne bih ja to nazvala šalom na moj račun jer mene to ne dira, pišu jer u današnjem vijeku ti nema onoga 'gledam svoj život, a za tuđi me briga', tu svatko gleda kako bi nekoga ukopao, a ne razumiju da time ukopavaju sami sebe, čak i ne razumiju da mene ti komentari stvarno ne diraju, ali očito svoje komplekse liječe na krivome mjestu. No, ima Boga, sigurna sam - zaključila je Pamela.