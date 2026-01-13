FOTO Iskrena poruka! Kolinda otvorila dušu: 'Prošla godina je za mene bila teška'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se na društvenim mrežama te otvorila dušu. Kolinda se iskreno osvrnula na svoju 2025. godinu te putovanja koja su obilježila tu godinu, a podijelila je i mnoštvo fotografija.

- Putovanja su oduvijek bila važan dio mog života. Putujem toliko često da, kada me prijatelji pitaju zašto stalno kupujem nove kofere, obično im kažem da je to moj način plaćanja stanarine. Zapravo, moj posljednji angažman prošle godine bio je lansiranje #Euronews Travel Channela u Dohi – prikladan način da se zaključi godina koja je, na mnogo načina, bila obilježena kretanjem.

Kao što mnogi od vas znaju, prošla godina za mene je bila teška. Jedna od stvari koja mi je pomogla da ponovno pronađem ravnotežu i perspektivu bila su putovanja. Puno sam putovala zbog posla, ali sam si također svjesno izdvajala trenutke samo za sebe – trenutke za disanje, razmišljanje i obnavljanje snage - započela je.

- Od Sjedinjenih Američkih Država i prekrasnih karipskih otoka Anguille i St. Martina početkom godine, preko Maroka (Marakeš, Rabat, Casablanca i Tanger), do Dohe, Rijada i mnogih drugih izvanrednih mjesta, putovanja su nudila i svrhu i predah. Dok sada započinjem osobno putovanje koje bi mnogi opisali kao putovanje života, željela sam podijeliti galeriju fotografija iz prošle godine koje jednostavno nisam stigla ranije objaviti - dodala je, pa nabrojala i kome je zahvalna.

- Također želim iskoristiti ovaj trenutak da zahvalim svojoj obitelji te svim prijateljima – starima i novima – koji su me podržavali, prizemljivali i pomagali mi da se usredotočim na ono što je doista važno. Tijekom godina putovanja su me naučila mnogim stvarima o #liderstvu i o #životu. Prije svega, naučila su me poniznosti. Kada puno putujete, brzo shvatite da nijedna zemlja, nijedna kultura i nijedna vođa nemaju monopol na istinu, mudrost ili otpornost. Putovanja su me naučila otvorenosti uma. Naučila su me da poštovanje nije opcija. Zajedno s povjerenjem, ono je najvrjednija valuta u ljudskim odnosima i diplomaciji. Poštujte način na koji ljudi žive, kako razmišljaju, kako pamte svoju povijest, čak i kada se ona razlikuje od vaše. Kada se ljudi osjećaju poštovano, vrata se otvaraju. Kada se ne osjećaju, nikakva količina autoriteta ih neće prisiliti. Putovanja su me također naučila da je liderstvo prisutnost. Ljudi odmah osjete jeste li doista tu zbog njih ili samo prolazite. Titule znače mnogo manje od autentičnosti. Prešla sam kontinente, ispresijecala države i uskoro se nadam dosegnuti i svoj posljednji kontinent. Posvuda je lekcija bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status. Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je vidljivo poštovanje. Smanjuje obrambene mehanizme, razoružava strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost. I naposljetku, putovanja su me naučila ljubaznosti. U svijetu koji često nagrađuje glasnoću, brzinu i sukob, ljubaznost ostaje jedan od najsnažnijih alata liderstva koje imamo. Ona gradi povjerenje, gradi odanost i gradi mostove koji traju daleko duže od bilo kojeg pojedinačnog trenutka ili krize. Kad bih to morala sažeti u jednoj rečenici: dobro liderstvo ne počinje autoritetom, već znatiželjom; ne kontrolom, već poštovanjem; i ne egom, već ljubaznošću. Na kraju, malo tko pamti vaše politike, ali svi pamte kako su se uz vas osjećali - napisala je bivša predsjednica.

Inače, prije toga Kolinda se nije javljala od blagdana, a tada je uputila blagdansku čestitku. 'Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima!', poručila je. Kolinda je otkrila da blagdane provodi u Zagrebu te podijelila prigodnu fotografiju. Pozirala je na špici, u smeđoj kombinaciji, a komplimentu su se samo nizali. 'Jako lijepa žena', 'Najljepša', 'Prekrasna', 'Damo, blagdani su uz tebe ljepši', pisali su joj pratitelji.

Bivša predsjednica često plijeni pozornost svojim modnim kombinacijama. Naime, Grabar-Kitarović nedavno je sudjelovala na Svjetskom summitu o zdravlju u Berlinu te imala istaknutu ulogu, a pozornost je privukla i svojim govorom. Bivša hrvatska predsjednica ponovno je dokazala da izvrsno razumije kako spojiti eleganciju, boju i osobnost, a ovog puta ključnu ulogu u njezinu izgledu odigrale su cipele koje su sve ostavile bez riječi.

Za ovu prigodu odabrala je zeleno odijelo, a najviše pozornosti ipak su privukle cipele. Radi se o salonkama s leopard uzorkom. Uz to, Kolinda je cijeli dojam zaokružila čipkastom bluzom u tonovima odijela, decentnim nakitom i uredno podignutom kosom koja je naglasila klasičnu eleganciju.

Bivša predsjednica uvijek privuče pozornost svojim modnim odabirima, a nedavno je isto učinila i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku. Na svom Instagram profilu podijelila je tada fotografiju u crnoj "pin-up" haljini s bijelim točkicama, midi dužine, koja je savršeno istaknula njezinu vitku i elegantnu figuru. Posebnost haljine leži u predimenzioniranoj bijeloj kragni i gumbima koji se kopčaju do struka, dajući joj sofisticiran i retro šarm. Cjelokupni look upotpunila je bijelim mat salonkama koje su se skladno uklopile s kragnom. Kolinda je kosu podigla u urednu punđu, a nekoliko pramenova nježno joj je prelazilo preko desne strane čela.