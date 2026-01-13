VIDEO Evo kako bračni par Grašo uživa na odmoru! Osvanula snimka koju nitko nije očekivao

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo iskoristili su priliku za zimski odmor i pobjegli u talijanske Alpe. U popularnom skijalištu Livigno, smještenom nedaleko od švicarske granice, društvo im prave njihovi vjenčani kumovi i bliski prijatelji, Viktorija i Dino Rađa. Da je atmosfera na zajedničkom putovanju i više nego vesela, otkrila je upravo Viktorija koja na svom Instagramu redovito objavljuje trenutke s odmora.

Jedna od snimki, koju je opisala kao "Maturalac", prikazuje iznimno raspoloženog i raspjevanog Petra Grašu u kombiju, dok se Hani vide samo ruke podignute u zrak, što najbolje dočarava opuštenost i dobru zabavu. Iako svoj obiteljski život inače drže u strogoj privatnosti, ovakvi trenuci prava su rijetkost i zato oduševljavaju njihove obožavatelje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Viktorija je podijelila i snimku Hane kako se smiješi promatrajući snježni krajolik, potvrđujući da par uistinu uživa u zajedničkim trenucima. Uz prizor nasmiješene Hane, Viktorija je kratko napisala: - Prekrasno jutro kod nas - otkrivši tako da zajedno provode vrijeme na odmoru.

Prijateljstvo obitelji Grašo i Rađa traje desetljećima, a poznato je da su Petar i Dino jedan drugome bili vjenčani kumovi. Podsjetimo, Hana i Petar u braku su od veljače 2022. godine te su ponosni roditelji dvoje djece. Kćerkicu Albu dobili su u srpnju 2022., a obitelj se nedavno proširila dolaskom sinčića Tonija u listopadu 2024. godine.