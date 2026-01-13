Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
S DRUGIM POZNATIM PAROM

VIDEO Evo kako bračni par Grašo uživa na odmoru! Osvanula snimka koju nitko nije očekivao

ARHIVA - 2016. Zagreb: Petar Grašo uz Hanu Hulji? predstavio svoj novi singl Srce za vodi?a
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 18:45

Splitski glazbenik Petar Grašo i supruga Hana Huljić Grašo, u društvu dugogodišnjih prijatelja Viktorije i Dina Rađe, uživaju na skijanju u talijanskom Livignu

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo iskoristili su priliku za zimski odmor i pobjegli u talijanske Alpe. U popularnom skijalištu Livigno, smještenom nedaleko od švicarske granice, društvo im prave njihovi vjenčani kumovi i bliski prijatelji, Viktorija i Dino Rađa. Da je atmosfera na zajedničkom putovanju i više nego vesela, otkrila je upravo Viktorija koja na svom Instagramu redovito objavljuje trenutke s odmora.

Jedna od snimki, koju je opisala kao "Maturalac", prikazuje iznimno raspoloženog i raspjevanog Petra Grašu u kombiju, dok se Hani vide samo ruke podignute u zrak, što najbolje dočarava opuštenost i dobru zabavu. Iako svoj obiteljski život inače drže u strogoj privatnosti, ovakvi trenuci prava su rijetkost i zato oduševljavaju njihove obožavatelje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Viktorija je podijelila i snimku Hane kako se smiješi promatrajući snježni krajolik, potvrđujući da par uistinu uživa u zajedničkim trenucima. Uz prizor nasmiješene Hane, Viktorija je kratko napisala: - Prekrasno jutro kod nas - otkrivši tako da zajedno provode vrijeme na odmoru.

Evo s kim Hana Huljić Grašo uživa na zimovanju, sve je iznenadila objavom: 'Prekrasno jutro kod nas'
ARHIVA - 2016. Zagreb: Petar Grašo uz Hanu Hulji? predstavio svoj novi singl Srce za vodi?a
1/13

Prijateljstvo obitelji Grašo i Rađa traje desetljećima, a poznato je da su Petar i Dino jedan drugome bili vjenčani kumovi. Podsjetimo, Hana i Petar u braku su od veljače 2022. godine te su ponosni roditelji dvoje djece. Kćerkicu Albu dobili su u srpnju 2022., a obitelj se nedavno proširila dolaskom sinčića Tonija u listopadu 2024. godine.
Ključne riječi
showbiz zimovanje Viktorija Rađa Hana Huljić Grašo Petar Grašo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!