U životu je imao bliske susrete sa smrću i tragedije, a obitelj mu je uvijek bila na prvom mjestu

Joe Biden 46. je predsjednik SAD-a. Prisegnuo je 20. siječnja 2021. na tu najvišu državničku dužnost u 78. godini pa je ujedno postao i najstariji imenovani predsjednik. Rođen je u znaku Škorpiona, a podznak mu je Strijelac.

Djeluje na prvi pogled kao da život za njega predstavlja niz uzbudljivih mogućnosti i odabira: vedar je i nasmijan iako nosi veliku tugu, no ne dopušta da je drugi vide. Njegova škorpionska snaga prikrivena je – ali on je sebi definirao zašto je ovdje, u ovome životu. Duhovna i emocionalna snaga ujedno je njegova osobna pokretačka snaga, njegova muška snaga, njegova emocionalna energija, njegovo stalno preispitivanje života i smrti.

I ne samo da on to preispituje na jednoj mentalnoj i duhovnoj razini nego je u životu imao bliske susrete sa smrću, tragedije, koje se teško mogu prebroditi. Taj je čovjek izvana krhak, ali pronađe snagu poput feniksa. Obitelj mu je uvijek bila na prvom mjestu kada je morao odabrati između karijere i obitelji. Svi ga zovu imenom – Joe, a on to prihvaća kao kompliment. U dobi od 29 godina postao je senator, a u Senat je biran šest puta. Od 2008. do 2016. bio je potpredsjednik SAD-a, najvažniji čovjek u mandatu predsjednika Obame. U odijevanju voli eleganciju s primjesom ekstravagancije. Poznat je njegov specifičan humor, filozofski način razmišljanja i ljubav prema ljudima, kao i njegova prilagodljivost. Kao dijete nije volio ograničenja u slobodi i uvijek je mislio svojom glavom, proučavao ljude i svijet oko sebe. Majka je imala veliku ulogu u njegovu životu jer ga je stalno poticala da skupi svu snagu, da “digne glavu i ponovno stane na noge” kada bi ga život bacio na koljena.

U podsvijesti je majka prisutna kao autoritet. Doživjela je duboku starost (94), a Joe je od nje naslijedio dugovječnost. Joe Biden uvijek je imao svoje mišljenje, svoj stav, znajući ga dobro komunicira – odličan je u pregovorima, ali i odlučan kada treba. Uvijek se bez problema stavljao u službu drugima i izvrstan je kao osoba iz sjene, vrlo predan i vrlo utjecajan. Borac je protiv trgovanja drogom, zalaže se za prevenciju protiv kriminala, za građanska prava, protiv nasilja nad ženama. Partnerica mu mora biti intelektualno i mentalno zanimljiva, s njom će razmjenjivati ideje i znanja i imati dobru komunikaciju. Zato se je 1977. oženio profesoricom, sadašnjom suprugom Jill. S njome je dobio kćer, a ona je ne samo njegova najbolja prijateljica nego i divna druga majka njegovim sinovima.

Cijelo vrijeme Joe naglašava važnost odgoja, obitelji, pravednosti, ljudskosti i svijest o prolaznosti života. Veliko povjerenje ima u medicinu i znanost, a snagu mu daje vjera. Čovjek je koji se usudi pustiti suzu u javnosti i iskreno izraziti svoje emocije, jer upravo to je snaga ljudske slabosti. Njegov predsjednički mandat započeo je u teško vrijeme na globalnom planu i na ozbiljnoj i opasnoj prijelomnici američke političke stvarnosti – podjele, sukobi u društvu... Planeti su u vrijeme inauguracije bili u povijesno napetoj konfiguraciji. To obilježje trenutka nosit će cijeli njegov mandat. Potrebna je hrabrost i odlučnost, savršena disciplina i određivanje prioriteta kako bi se kockice posložile. Ono što može mora odmah riješiti kako bi se broj problema smanjio, očistio i ostavio prostora i vremena za ono što je komplicirano. Veliku čistku potrebno je provesti u policiji, vojsci, sigurnosnim službama i zakonu o prodaji i uporabi oružja (Mars, Uran, Saturn, Jupiter). Ova 2021. godina vrlo je naporna za Bidena, na svakom koraku je neka prepreka koju nije lako svladati. Ne samo na unutarnjem nego i na međunarodnom planu Joe će morati pomno osmisliti svaku izjavu. Sa susjednim zemljama postići će veliki progres u odnosima

. Njegovo mišljenje i izjave na međunarodnom će planu često izazivati iznenađenja i polemiku. Neće mu diplomatičnost biti na prvom mjestu. Svaka njegova izjava snažno će utjecati i na tržište kapitala (burze). Kako je Biden sklon iscrpljivanju poslom i dužnostima, zadesit će ga zdravstvene tegobe: ekstremiteti, područje abdomena.

U 2022. godini očekuje ga velika podrška u američkoj javnosti, a pogotovu u domeni zdravstvene i socijalne reforme i nacionalnog jedinstva.

