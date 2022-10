FANOVI U ŠOKU

U stravičnom stampedu u Seulu poginuo 24-godišnji glumac i pjevač

Jihan se proslavio u južnokorejskom reality showu "Produce 101" još 2017., gdje se 101 nada K-popa natjecala za mjesto u 11-članom boy bandu. Unatoč tome što nije odabran da bude dio posljednjeg benda Wanna One Jihan je iskoristio platformu da se posveti glumi, glumeći u južnokorejskoj srednjoškolskoj drami "Today Was Another Nam Hyun Day"