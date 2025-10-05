Samo 7 mjeseci nakon vjenčanja bogati šeik ponudio je njezinu mužu 10.000 funti da spava s njom

Svoj 50. rođendan obilježila je skidanjem za Playboy. Pojavila se na 12 stranica kultnog časopisa, kao od majke rođena, kako bi dokazala da je seksualnost bezvremenska. Dramatičnih modnih izdanja ne odriče se posljednjih godina i desetljeća, već hrabro pohodi crvene tepihe na svim ključnim filmskim i televizijskim događanjima, kamo je rado pozivaju jer njezin neslomljivi duh, ljepota zrele žene i, naposljetku, njezino ime još uvijek otvaraju vrata u celebrity svijetu, prkoseći diktatu novih, mladih, utegnutih lica i tijela.

Ipak, ona je Joan Collins, seks simbol 80-ih i najpoznatija televizijska zlica kojoj je planetarnu slavu donijela uloga Alexis u megapopularnoj "Dinastiji", po kojoj je pamte i danas, premda je posljednja epizoda sapunice emitirana prije više od tri desetljeća. Premda je glumačka diva u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri prošla baš sve faze - od snimanja vesterna 50-ih, preko epizodnih uloga u "Star Treku", pa sve do pornografskih filmova u ranijim godinama, njezino zlatno doba bile su osamdesete kada joj je uloga u jednoj od najgledanijih televizijskih sapunica svih vremena donijela zvjezdanu slavu i kultni status. A životna priča glumice koju Britanci s ponosom tituliraju kao hodajući nacionalni spomenik u mnogočemu je nalik na sapunice kakvima će kasnije postati sinonim.

Joan Collins rođena je 23. svibnja 1933. godine u Londonu kao Joan Henrietta Collins, jedna od troje djece učiteljice plesa i hostese u noćnom klubu Else te agenta slavnih Josepha Williama Collinsa. Majka se zbog ljubavi, braka i djece odrekla karijere i posvetila obitelji. O njoj je uvijek govorila u superlativima, dok je za oca isticala kako ih nikada nije grlio ni ljubio, kamoli se igrao s njima. No, s druge strane, naučio ju je da bude jaka i da se uvijek oslanja samo na sebe. Obrazovanje je stjecala u londonskoj školi za djevojke, Francis Holland School, da bi nakon toga pohađala Royal Academy of Dramatic Art. Svoj filmski debi imala je u filmu iz 1951. godine, "Lady Godiva Rides Again", u kojem je glumila - a što drugo, onako lijepa, nego - natjecateljicu na izboru ljepote. Karijeru je započela kao i mnoge ljepotice tog doba, ulogama u povijesnim i biblijskim spektaklima. Biblijske priče, kao i one o egipatskim kraljicama i ljubavnicama, bile su omiljena tema zlatnog doba Hollywooda, a Joan Collins svojim se izgledom i šarmom savršeno uklapala u taj svijet.

Njezina prva važnija uloga bila je u raskošnoj produkciji filma "Zemlje Faraona" iz 1955. godine, no film je unatoč izdašnom budžetu, zbog deficita poznatih glumaca podbacio na kinoblagajnama. Možda se nije radilo o uspjehu, ali zato su fotografije i scene Joan Collins kao princeze Nellifer iz tog filma vječne. Prva glavna uloga stigla je iste godine, u filmu "The Girl in the Red Velvet Swing", u produkciji filmskog giganta 20th Century Fox. Prva ideja redatelja nije bila odabrati Collins za tu ulogu, već megapopularnu Marilyn Monroe - no ona je tu ulogu odbila. Collins si takav luksuz nije mogla priuštiti, već je prihvaćala sve što bi joj se ponudilo. Iako fizički nisu ni nalik, Collins je čak četiri puta dobila uloge koje su tvorci filmova i scenarija u svojim glavama namijenili Marilyn Monroe. No londonska ljepotica grabila je svojim putem dalje. Uskoro se pokazalo da i ona zna i može reći "ne". Iako joj je bila namijenjena uloga u "Kleopatri", Joan Collins odbila je otići u krevet s glavešinama u filmskom studiju i dobila odbijenicu, a umjesto nje Kleopatru je utjelovila Elizabeth Taylor.

Nakon što joj je 1962. istekao ugovor s 20th Century Foxom, mahom je igrala u drugorazrednim ostvarenjima, a onda se dogodila američka televizijska sapunica "Dinastija". Iako je njezino glumačko iskustvo već tada bilo vrlo bogato i gotovo nikada nije bila bez posla, Collins nije postala zvijezda kakvom je željela biti sve do prilike života koju joj je omogućila uloga osvetnice i spletkarošice Alexis Carrington u "Dinastiji", koja se emitirala od 1981. do 1989. i bila jedna od najgledanijih serija svih vremena. Upravo zahvaljujući njoj, nakon što se pojavila na početku druge sezone serije, spektakularno, s velikim bijelim damskim šeširom.

Zanimljivo, Joan Collins nije bila prvotni odabir. "Željeli su Sophiju Loren, Elizabeth Taylor, Jessicu Walter. Čekali su Jessicu da pristane do posljednjeg trena, a na kraju su odabrali mene i javili mi to samo dva tjedna prije negoli je počelo snimanje", rekla je Joan Collins o ulozi života.

Premda nikada prije i nikada kasnije nije postigla toliki, golemi uspjeh, na tu ulogu je i najponosnija, osobito jer je, kako je rekla, činila prvu generaciju glumica koje su željele da ih se izjednači s njihovim kolegama, a ujedno je pionirka kada je u pitanju isplata jednakog honorara. Naime, Joan Collins tražila da joj honorar bude jednak onome koji je imao njezin kolega John Forsythe. Povišicu je uspjela dobiti te je dobivala čak 120 tisuća dolara po epizodi, premda je Forsytheu u ugovoru pisalo da će uvijek biti plaćen više od ostatka ekipe. Njezinu je ulogu Alexis, osim publike, nagradila i kritika, pa je Collins dobila svoju prvu veliku nagradu - Zlatni globus za najbolju glumicu 1982., a već 1983. dodijeljena joj je i zvijezda s njezinim imenom na holivudskoj Stazi slavnih. No, njezina je karijera nakon uloge Alexis zapala u krizu iz koje se nikada nije izvukla, premda je kasnije glumila i u serijama poput "Roseanne" i "Guiding light".

Prebacila se na pisanje i objavila 13 knjiga, no pozornost medija nikada nije izgubila. Jer, možda i više od filmskih uloga javnost je oduvijek zanimao njezin privatni život, osobito jer iza sebe ima čak četiri propala braka, nipošto dosadna i nezanimljiva publici. Prvi joj je muž bio silovatelj, drugi preljubnik, treći narkoman, a četvrti sociopat. Interesu za njezin privatni život nije odmogla ni poduža lista poznatih partnera poput Jamesa Deana, nasljednika hotelskog lanca Nickyja Hiltona, Ryana O'Neala, Harryja Belafontea i bivšeg zaručnika Warrena Beattyja. Prvi suprug bio joj je 14 godina stariji irski glumac Maxwell Reed, za kojeg se udala na 19. rođendan nakon što ju je na njihovu prvom spoju silovao, ubacivši joj drogu u piće. Ta neobična veza izrodila se iz brutalnog nasilja, no kako su oboje bili iz konzervativnih obitelji i sredina, Reed je bio primoran oženiti se njome nakon svog gnjusnog čina.

"Pakao je počeo već na medenome mjesecu u Cannesu. Tretirao me je kao robinju. Morala sam mu bojiti kosu u crno i trpjeti vrijeđanja", prisjetila se Joan Collins, no sve je to bila tek uvertira za događaj koji će uslijediti. Samo sedam mjeseci nakon vjenčanja bogati šeik ponudio je njezinu tadašnjem mužu 10 tisuća funti da spava s Joan Collins, na što je Reed želio pristati te joj kazao: "Nećeš vjerovati, ali dopustio bi mi da vas gledam." U suzama, Joan Collins pobjegla je u obiteljski dom.

Nakon bračnog kraha, upustila se u avanture s tolikim brojem muškaraca da je u Hollywoodu dobila nadimak - British Open! U to doba, koncem 50-ih, Collins je upoznala tada 22-godišnjeg glumca u usponu Warrena Beattyja, a par se zaručio početkom 60-ih. No taj se hollywoodski ljepotan, koji je ubrzo postao jedan od najslavnijih glumaca toga doba, nije mogao obvezati samo jednoj ženi pa je brak propao zbog njegove stalne nevjere. Collins je otkrila kako je s Beattyjem ostala trudna, no kako se nije mogla natjerati roditi dijete čovjeku koji ju nije volio, pobacila je. Drugi brak bio joj je onaj s glumcem Anthonyjem Newleyem, s kojim je dobila dvoje djece - Taru i Alexandera - a obilježila ga je nevjera, zbog čega su se i razveli. Deset godina kasnije ponovno je poželjela sklopiti brak pa je 1972. pristala izreći sudbonosno "da" menadžeru Ronu Kassu nakon nepuna dva tjedna poznanstva.

Ubrzo je shvatila da to nije bila najbolja ideja: nedugo nakon što im je rođena kći Katyana, Kass je dobio otkaz u produkcijskoj kući u kojoj je radio te se odao drogi. Joan, čiji se imetak brzo topio zbog financiranja muževe ovisnosti, bila je prisiljena odraditi ulogu u mekom porniću "Pastuh", snimljenom po istoimenom bestseleru vlastite sestre Jackie.

Ovisnost Rona Kasa o kokainu, kasnije i heroinu, dodatno joj je zakomplicirala život jer je krivotvorio njezin potpis na nekim dokumentima zbog kojih je izgubila novac. Brak je naprasno završio nakon devet godina, odmah nakon što je njihova kći Katyana nastradala u prometnoj nesreći i provela mjesec dana u komi. Kada je doznao za nesreću, Kass se samo okrenuo na drugu stranu u krevetu i nastavio spavati. A Joan je pokupila svoje stvari i otišla zauvijek. Ni u četvrtom braku sa švedskim biznismenom Peterom Holmom nije pronašla sreću jer je okončan u samo 13 mjeseci nakon što ga je, stigavši kući sa seta "Dinastije", pronašla u njihovu bračnom krevetu s drugom ženom. Za njega i danas govori kako je bio proračunati sociopat.

Usprkos zvjezdanim trenucima karijere, porazi u intimnom životu u toj fazi života pomalo su je doveli do nesigurnosti, čak i u vlastiti izgled. Izvore takvih kolebanja prije svega kriju se u lošem odnosu koji je imala s ocem, koji je, kada se tek rodila i kada ju je prvi put vidio u bolnici, rekao da izgleda poput janjećeg odreska. "Nikada nisam mislila da dobro izgledam, no kada danas pogledam neke stare fotografije, shvatim da sam bila lijepa. Voljela bih da sam toga tada bila svjesna, jer ljepota je snaga. Nisam ni znala koliko sam sretna što sam bila mlada, lijepa i dio Hollywooda", rekla je Joan.

No, ni nakon četiri propala braka nije prestala vjerovati u ljubav, a upravo je ljubav održava mladom i u poznijim godinama života, otkrila je svojedobno. Sreću je naposljetku pronašla tek u petom braku, sa 33 godine mlađim kazališnim menadžerom Percyjem Gibsonom, s kojim je u idiličnom odnosu više od dva desetljeća. Priznala je kako nije imala namjeru više se udavati, no sve se promijenilo 2000., kada je u New Yorku upoznala Gibsona. "Bio je drag, nježan, zabavan i započeli smo strastvenu aferu. Ja sam bila u šezdesetima, a on u tridesetima, no razlika u godinama nikada nam nije bila problem. Kad smo se Percy i ja vjenčali, 17. veljače 2002., svi su rekli da to neće potrajati. Čak su i neki moji prijatelji bili sumnjičavi - ne samo zato što je on toliko mlađi već i zato što ja imam nevjerojatan rekord. Ipak, 20 godina kasnije, mi smo još uvijek zajedno, sretni smo i još uvijek se volimo. Još uvijek, kada ga ugledam s druge strane sobe, srce mi poskoči. Ne razmišljam o budućnosti, niti razgovaramo o tome što će se dogoditi za 20 godina", rekla je nedavno Joan Collins o svom bračnom partneru. Kad su je pitali smeta li joj razlika u godinama, slegnula je ramenima: "Ako umre, umre!" No, daleko od tog da su joj u životu cvjetale ruže. Veliki udarac doživjela je u rujnu 2015. smrću svoje gotovo jednako slavne mlađe sestre Jackie Collins, spisateljice ljubića koja je svoje romane, prevedene na 40 jezika, prodala u impresivnoj nakladi od 500 milijuna primjeraka.

Joan se nije mogla pomiriti njezinim odlaskom, pogotovo jer je za bolest doznala tek nekoliko dana prije negoli je Jackie umrla od raka dojke. Javnosti je otkrila kako je mlađu sestru stalno poticala da ide na mamografiju, osobito zato što je njihova majka umrla od raka dojke, ali Jackie je nije slušala jer nije voljela odlaziti liječnicima.

Iako slomljena, nastavila je dalje, pa je 2018. glumila u seriji "Američka horor priča", a 2019. u "Hawaii Five-O". Iste godine u travnju zamalo je poginula u požaru koji je izbio u njezinu stanu u Londonu, a život joj je pravodobnom reakcijom spasio suprug Percy.

Danas je Joan Collins spisateljica i glumačka ikona, koja se povukla iz svijeta glume, ali i dalje pohodi domjenke i hollywoodske partije, ne obazirući se na poneki prijeki pogled koji može zahvaliti paprenim detaljima iz svijeta spektakla koje iznosi u svojoj novoj knjizi memoara. Angažirala se i u politici te je poznata po svojim konzervativnim političkim načelima. Iznenađujuće s obzirom na njezin privatni život, rekli bismo da u vezi te slavne dame nema baš ničega konzervativnog. No već i poruka iz naziva njezinih memoara "My Unapologetic Diaries", iliti u slobodnom prijevodu "Moji dnevnici kojima ne tražim oprost", sugeriraju kako je živjela, i još uvijek živi, ne osvrćući se, visoko uzdignute glave.