'U bolnici sam provela 120 dana, sin mi je imao 1600 grama i zbog njega sam napisala knjigu o zahvalnosti'

Marija Pajić dugogodišnja je RTL-ova novinarka, kolumnistica, osnivačica modnog brenda Maripa, a odnedavno i autorica dječje slikovnice “Kapetan Ivo u lovu na dugu” koja je ovih dana ugledala svjetlo dana. Na ovaj pothvat motivirao ju je njezin sin Ivo koji je na svijet stigao u kolovozu prošle godine. Iako je danas veseo i zdrav dječak, mjeseci koji su prethodili njegovu dolasku na svijet za ovu su novinarku bili poprilično dramatični.

Prijateljstvo i zahvalnost

– Odavno sam spoznala da mirno more ne čini dobrog mornara, a pogotovo dok sam čuvala trudnoću u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh u kojoj sam provela ravno 120 dana. Rodila sam sina Ivu mjesec dana prije predviđenog termina, imao je svega 1600 grama pa sam zbog njegove hrabrosti odlučila napisati slikovnicu o prijateljstvu i zahvalnosti – otkriva Pajić koja je dio prihoda od slikovnice namijenila upravo za najhrabriju djecu, bebe Palčiće.

Foto: Danijel Galić

Zanimljivo je da je u ovaj projekt uključena i Anamarija Asanović, naša poznata dizajnerica te kći legendarnog nogometaša Aljoše Asanovića, koja je veselim crtežima oslikala slikovnicu.

– Bila sam preuzbuđena kada smo krenuli, bio mi je to velik izazov jer nikada to nisam radila. Svakom crtežu sam pristupila u potpunosti, trebalo je tu ukomponirati dosta možda nekome nebitnih, ali vrlo bitnih stvari. Moja kći Zorka je oduševljena i presretna što je u priči i što sam radila na ovoj slikovnici. Naime, u priči se pojavljuje gusarica Zorka koja spasi kapetana Ivu. Sada moram crtati svakog njezina prijatelja kao gusara – kroz smijeh govori Anamarija.

Foto: Katarina Radonić

Priznaje i da je jednako kao i Marija ostala ugodno iznenađena pozitivnim reakcijama već pri samoj najavi slikovnice, a od kapetana Ive i gusarice Zorke zajedno planiraju napraviti pravi brend.

– Anamarija i ja imamo doista velike planove, lov na dugu je tek prvi nastavak, već pišem drugi. Uz sve navedeno, imamo još iznenađenja jer već se izrađuju zanimljivi predmeti s motivima kapetana Ive i gusarice Zorke. Naime, slikovnicu prati i glazbena podloga koju potpisuje Sonja Dundić kojoj je ovo također prvi izlet u glazbene vode. Autorske pjesme “Kapetan Ivo u lovu na dugu”, “Gusarica Zorka” i “Tik-Tok” nastali su u splitskom studiju Darija Marunčića, a zajedno sa Sonjom otpjevali su ih i članovi benda Trio Gušt – Želimir Dundić Dundo, Rade Konstantinović i Gordan Šegvić Šegva – govori Marija i dodaje da je čast da prvi u ruke primi slikovnicu imao njezin partner Antonio.

Foto: Promo Prava kritika

– Ja što god napravim, njemu je sve odlično s obzirom na to da ne krije koliko je ponosan na mene. Morala sam onda tražiti i nešto objektivnije mišljenje pa sam se obratila mami, najboljim prijateljicama i prijatelju Davidu koji sa suprugom Ninom živi u Parizu. Kako je njihov sin Izak sad sav u slikovnicama, oni su mi bili odlični savjetnici što, kako, zašto. Ne mogu biti ponosnija i sretnija kakav krug ljudi imam oko sebe, sve mladi, talentirani, pametni i uspješni ljudi koji me motiviraju da radim više i bolje. I na tome sam jednako zahvalna – kaže Pajić koja danas otvoreno progovara o iskustvu koje je prošla kao trudnica.

– Na svoju žalost, nisam ispala trudnica iz žurnala. Pet najljepših mjeseci i odjednom drama. Kao da su mi oteli trudnoću. Prvi put u životu završila sam u bolnici i onda tamo ostala četiri mjeseca sama sa svojim mislila dok je vani harala pandemija. To da je Antonio danas predivan otac valjda mi je nagrada za uloženu snagu i trud. No i dalje mislim da na odjelu patologije trudnoće treba jedan dobar psiholog koji će sa svim tim ženama koje čuvaju trudnoću porazgovarati. Kažem, mene je život pomazio pa sam dobila doktoricu Ivanku Bekavac sa zagrebačkog Svetog Duha koja je sve to u jednom. U moru obaveza, jer ti doktori doista nemaju sekunde odmora, ona je zajedno s dr. Hafnerom uvijek pronašla vremena za razgovor sa mnom. Očito je naš put do najljepše bebe morao biti teži – ističe Marija koja se nakon samo tri mjeseca vratila na posao u redakciju RTL Exkluziva.

– Kod nas je tata na rodiljskom tako da super funkcioniramo, ja sam se relativno brzo vratila na posao. Naravno, uz pomoć mojih roditelja sve je lakše, uostalom koji to baka i djed ne žele provoditi svaku minutu sa svojim unukom. Mi imamo sreće da se oko Ive svi hrvaju. S obzirom na to da Antonijevi roditelji žive u Dubrovniku, Ivo je već odvalio nekoliko puta 500 kilometara gore – dolje, ali takva mu je sudbina – zaključuje Marija Pajić.

